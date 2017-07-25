Hyundai Solaris подешевел вдвое

– Клиенту необходимо внести первоначальный взнос в размере 50% от стоимости автомобиля, при этом гарантированная остаточная стоимость машины составит 50%. В течение 24 месяцев клиент платит только проценты, начисленные лишь на гарантированную остаточную стоимость автомобиля, — объясняют представители Hyundai.

Как сообщает пресс-служба компании, по истечению двух лет с момента покупки клиент может обменять свой автомобиль на новый, оставить его себе, доплатив 50%, или же вернуть машину официальному дилеру по гарантированной стоимости.

К слову сказать, три года назад в России и компания Ford запустила подобную кредитную программу. Новый продукт пришелся россиянам по вкусу — на сегодняшний день каждый третий «Форд» покупается в России на уловиях Ford Options. Более подробно об этом предложении можно прочитать здесь.