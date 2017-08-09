В огненном ДТП на Варшавском шоссе погиб один человек

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, около пяти часов утра на перекрестке улицы Сумская и Варшавского шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры. От сильного удара один из грузовиков загорелся, а спустя некоторое время пламя охватило и другие машины, участвовавшие в ДТП. Один человек в результате аварии погиб, а еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

– Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту аварии. Было установлено, что произошло столкновение 4-х автомобилей, в результате чего, загорелись грузовые автомобили и частично легковые. Оперативно прибывшие к месту аварии пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание автомобилей на общей площади 50 кв.м., — говорится в сообщении.