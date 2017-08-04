Uber сдал в аренду более тысячи пожароопасных машин

Как сообщает The Wall Street Journal, сотрудники сингапурского представительства Uber прекрасно знали о том, что Honda проводит отзывную кампанию, охватывающую пожароопасные автомобили Vezel. Несмотря на это, руководители офиса решили закупить машины — причем не у официальных дилеров, а у «серых».

Более того, сотрудники сингапурского «Убера» отказались от передачи дефектных транспортных средств на сервис для устранения неисправности и сразу сдали их в аренду водителям. По словам менеджеров, проведение ремонтных работ «могло бы вызвать панику» (у кого?) и принести компании убытки.

Как итог, один автомобиль, в котором, помимо водителя, находился пассажир, все же воспламенился — за считанные минуты, по словам очевидцев, машина выгорела до тла. К счастью, никто не пострадал.