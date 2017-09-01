Евросоюз вводит новые тесты для оценки уровня выбросов вредных веществ

– ACEA приветствует более строгие тесты на выбросы, которые вступят в силу 1 сентября, — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Новые лабораторные тесты оценки уровня выбросов CO2, которые называются WLTP, будут проводиться в «более реалистичные условиях», нежели прежние. Поначалу под тестирование подпадут только те автомобили, которые ориентированы на европейский рынок. В дальнейшем же планируется проводить испытания всех мировых новинок.

Кроме того, Евросоюз вводит тесты RDE в реальных дорожных условиях. В частности, речь идет об испытаниях, позволяющих более точно определить выбросы оксидов азота (NOx). Как сообщает пресс-служба ACEA, для проведения тестирования будут использоваться портативные устройства, которые крепятся к движущемуся автомобилю.