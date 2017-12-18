Datsun готовит к премьере новый кроссовер

Фото: gaadiwaadi.com
Компания Datsun до конца нынешнего года представит публике совершенно новый кроссовер, который предположительно получит название GO-Cross. Известно, что продажи новинки в Индонезии стартуют в следующем году. Когда автомобиль доберется до других стран, и доберется ли вообще — пока неизвестно.
Виктория Базылева

В интернет «просочились» первые фотографии нового кроссовера Datsun, ориентированного на авторынок Индонезии. Эта машина построена на базе компактвэна Go+. Ее оснастили защитным пластиковым обвесом, огромным спойлером на пятой двери и рейлингами на крыше. По сравнению с семиместным Go+, клиренс у GO-Cross увеличен.

По предварительным данным, в движение новинка будет приводиться 1,2-литровым мотором мощностью 68 л. с. Пару ему составят пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод — безальтернативно передний, сообщает Njcar. Прочих технических подробностей пока нет.

Предполагается, что к индонезийским дилерам кроссовер поступит в следующем году. Планируют ли японцы выводить этот автомобиль на другие рынки — неизвестно.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы
18 декабря 2017
1207

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы