Тест-драйв УАЗ «Профи»: плачущий «убийца»

Освоившись с интерьером, мы в поисках новых откровений обошли машину по кругу. И не напрасно. В ходе осмотра выяснилось, что задние «блокфары» — со стопсигналами, «поворотниками» и лампами заднего хода — перекочевали на «Профи» не иначе как с той самой «Буханки» — «УАЗ 452». Забегая немного вперед, замечу, что эти, с позволения сказать, «источники света» заставили поматериться при парковке задом в темноте.
В боковые зеркала нашего «профессионала» и так не особо что разглядишь, а ночью эти «лампадки» еще и ничего, практически, не подсвечивают. Из-за этого обстоятельства, в частности, при необходимости сдавать задом в темное время суток, приходилось, словно водитель старинной «полуторки» во время Великой Отечественной, распахивать дверь УАЗ «Профи» и контролировать подачу задним ходом, свесившись из кабины наружу. Будущим владельцам этого «Патриота», притворившегося «Газелью», можно смело рекомендовать заранее что-то придумывать для организации приличного света сзади, иначе намучаетесь ночью задом сдавать.
И раз уж мы заговорили о свете, то придется забежать вперед и упомянуть головное освещение «Профи». Мы понимаем, конечно, что за рулем этой машины, скорее всего, будет сидеть наемный шофер, которому придется мириться с таким же, как и у «Патриота», подслеповатым светом фар. Но его потенциальный наниматель, будущий хозяин «Профи», должен отдавать себе отчет уже сейчас: если его водитель из-за неважного головного освещения ночью собьет, например, человека, отвечать будет именно владелец «средства повышенной опасности» по имени «Профи».