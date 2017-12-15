Тест-драйв УАЗ «Профи»: плачущий «убийца»

Надо сказать, что до сих пор автору этих строк из коммерческой линейки UAZ доводилось пилотировать лишь легендарную «Буханку» — древний полноприводный микроавтобусик с мотором, расположенным в салоне между водителем и пассажиром, с педалями, уходящими в сквозные отверстия в пол, и прочими атрибутами военной техники. И вот теперь — чуть ли не вершина эволюции «коммерческого» УАЗ — «Профи».

БЕЗ ИЗЫСКОВ

Непосредственно с ездой мы решили не торопиться, начав со знакомства с машиной «в статике». Сразу же порадовал ключ зажигания. В нашей спартанской комплектации он оказался именно ключом, а не пультом управления центральным замком. Никаких излишеств. Хочешь попасть в машину — суй его в замочную скважину на двери и крути. Чтобы запустить в салон пассажира — перегнись на соседнее сиденье и (да-да — ручками, ручками!) вытяни вверх «пенек» блокировки его двери.

В момент нашего знакомства с уазовским «профессионалом» с неба сыпался снего-дождь. И сама собой в голове возникла мысль: а что делать, если в замок водительской двери попадет влага и замерзнет? Как потом в машину попасть — замочной скважины на пассажирской двери не предусмотрено же!