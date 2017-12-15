Тест-драйв УАЗ «Профи»: плачущий «убийца»

Фото avtovzglyad.ru
Ульяновский автозавод запустил столь мощную рекламную кампанию своей новинки UAZ Profi, позиционируя ее на рынке чуть ли не как «убийцу», без преувеличения, народной «Газели», что не провести независимые испытания этой машины портал «АвтоВзгляд» просто не мог. И вот новенький, только что из автосалона, «уазик» прописался в редакционном автопарке.
Максим Строкер

Прописался в том самом виде, в каком машину получают обычные покупатели. И это очень важный нюанс, если учесть, что, как правило, журналисты получают на свои тесты специально подготовленные автомобили, то есть «вылизанные», проверенные и отрегулированные до идеала автопрозводителем. Итак, выбор редакции пал на базовый «Профи», стоящий немногим менее 700 000 рублей.

За эти деньги вы получаете заднеприводный грузовичок с тентованным кузовом, вооруженный бензиновым силовым агрегатом мощностью в 149 л. с. производства ЗМЗ. КП — пятиступенчатая, кабина, как у модели UAZ Patriot, только однорядная — формально рассчитанная на водителя и пару пассажиров. Наш Profi лишен «музыки» и прочего баловства — просто рабочая лошадка, не более того.

Фото avtovzglyad.ru

Надо сказать, что до сих пор автору этих строк из коммерческой линейки UAZ доводилось пилотировать лишь легендарную «Буханку» — древний полноприводный микроавтобусик с мотором, расположенным в салоне между водителем и пассажиром, с педалями, уходящими в сквозные отверстия в пол, и прочими атрибутами военной техники. И вот теперь — чуть ли не вершина эволюции «коммерческого» УАЗ — «Профи».

БЕЗ ИЗЫСКОВ

Непосредственно с ездой мы решили не торопиться, начав со знакомства с машиной «в статике». Сразу же порадовал ключ зажигания. В нашей спартанской комплектации он оказался именно ключом, а не пультом управления центральным замком. Никаких излишеств. Хочешь попасть в машину — суй его в замочную скважину на двери и крути. Чтобы запустить в салон пассажира — перегнись на соседнее сиденье и (да-да — ручками, ручками!) вытяни вверх «пенек» блокировки его двери.

В момент нашего знакомства с уазовским «профессионалом» с неба сыпался снего-дождь. И сама собой в голове возникла мысль: а что делать, если в замок водительской двери попадет влага и замерзнет? Как потом в машину попасть — замочной скважины на пассажирской двери не предусмотрено же!

Фото avtovzglyad.ru

Осваиваем салон. То, что богатством опций он не порадует, мы, разумеется, предполагали изначально — комтранс же, причем самый бюджетный вариант. Но мы и не предполагали, что сотрудники УАЗ, создававшие эту машину, сумеют по-настоящему нас развеселить! На том, что условно можно считать центральной консолью, обнаруживаем всего две кнопки. Действительно: зачем настоящему профи больше?

ШУТКА ЮМОРА

С назначением первой вопросов не возникло: «аварийка» — она и в Африке «аварийка». А вот вторая поначалу поставила в тупик. Пиктограмма, присутствовавшая на ней, изображала какую-то пивную кружку с парой змей(?) внутри. Предположения, что это включение какого-то кипятильника или подогрева для чашки чая, не подтвердились — за отсутствием в салоне даже намека на подобного рода устройства.

И только изучение инструкции по эксплуатации машины позволило разгадать ребус. Оказывается, нажав на «кружку со змеями», включается, вы не поверите, обогрев боковых зеркал заднего вида.

Фото avtovzglyad.ru

В ходе лазанья по салону на глаза попалась (разумеется!) рукоятка КП.

– Какая интересная схема переключения передач, — задумчиво молвил коллега, изучая рисунок на ее резиновом набалдашнике.

И правда: вместо положенного «заборчика» с цифрами 1—2−3—3−4—5-R тут красуется загогулина, промаркированная обозначениями 4L, 4Н, 2Н и N.

– А, так это на заводе перепутали и поставили набалдашник от рукоятки «раздатки», — догадались мы.

Действительно: на скорость не влияет, а шутка крайне остроумная получилась.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

НЕОКОНСТРУКТИВИЗМ

«На скорость», как выяснилось, не влияет и еще одна конструктивная особенность эргономики УАЗ «Профи». Оказывается, если рычаг «ручника» на полу между сиденьями поднят, то включение второй передачи сопровождается звонким металлическим ударом рычага КП по кнопке фиксатора стояночного тормоза. Филигранный расчет конструктора удивил и восхитил всех сотрудников редакции. Понятно, что «вторую» при поднятом «ручнике» включать не приходится. Но на какой еще другой машине можно насладиться столь отточенным техническим решением?

Нашу эйфорию от всех этих открытий в новеньком «Профи» не испортил даже оторванный от пола резиновый пыльник, призванный закрывать от нескромных взглядов место, где стальной штырь рукоятки КП ныряет в интимную глубь самой коробки. А вот пассажирам ульяновской «полуторки», как оказалось, не позавидуешь.

С виду двухместное пассажирское сиденье оказалось, по факту, одноместным: двум среднего телосложения мужчинам уместиться там не получится. А уж в зимней одежде — подавно. Впрочем, чему тут удивляться: в УАЗ «Патриот», кабину которого позаимствовал «Профи», посадить двух пассажиров справа от водителя ульяновцам в голову не пришло же!

Фото avtovzglyad.ru

Освоившись с интерьером, мы в поисках новых откровений обошли машину по кругу. И не напрасно. В ходе осмотра выяснилось, что задние «блокфары» — со стопсигналами, «поворотниками» и лампами заднего хода — перекочевали на «Профи» не иначе как с той самой «Буханки» — «УАЗ 452». Забегая немного вперед, замечу, что эти, с позволения сказать, «источники света» заставили поматериться при парковке задом в темноте.

В боковые зеркала нашего «профессионала» и так не особо что разглядишь, а ночью эти «лампадки» еще и ничего, практически, не подсвечивают. Из-за этого обстоятельства, в частности, при необходимости сдавать задом в темное время суток, приходилось, словно водитель старинной «полуторки» во время Великой Отечественной, распахивать дверь УАЗ «Профи» и контролировать подачу задним ходом, свесившись из кабины наружу. Будущим владельцам этого «Патриота», притворившегося «Газелью», можно смело рекомендовать заранее что-то придумывать для организации приличного света сзади, иначе намучаетесь ночью задом сдавать.

И раз уж мы заговорили о свете, то придется забежать вперед и упомянуть головное освещение «Профи». Мы понимаем, конечно, что за рулем этой машины, скорее всего, будет сидеть наемный шофер, которому придется мириться с таким же, как и у «Патриота», подслеповатым светом фар. Но его потенциальный наниматель, будущий хозяин «Профи», должен отдавать себе отчет уже сейчас: если его водитель из-за неважного головного освещения ночью собьет, например, человека, отвечать будет именно владелец «средства повышенной опасности» по имени «Профи».

Фото avtovzglyad.ru

КОЗЛИМ, РЫСКАЕМ, ТОРМОЗИМ

Как уже упоминалось выше, примерять на себя уазовскую новинку пришлось в слякотно-морозную погоду начала московской зимы. Стандартные шины «Кама», в которые обут грузовичок, да на заднем приводе — настоящая мечта любителя подрифтовать в веселых заносах. Вот только удовольствия от этого процесса нам получить не удалось.

При пустом кузове зад машины постоянно норовил уехать куда-то в бок даже при практически отпущенной педали газа. Закинули в машину порядка тонны импровизированного «груза» — пару палет с макулатурой из типографии. Козлить и таскать авто стало меньше. Но все равно за поведением «Профи» на дороге требовался глаз да глаз. Судя по всему, «ноги» столь невысокой устойчивости грузовичка на дороге «произрастают» из двух причин.

Во-первых, «Профи» получил высокую легковую раму от внедорожника УАЗ. Это, в принципе, неплохо с точки зрения внедорожных свойств машины, но дело десятое для легкого «коммерсанта». За высокий центр тяжести расплачиваемся раскачкой даже на прямой.

Вторая причина «смешной» управляемости «Профи» — еще одно наследие «Патриота» — тяга Панара. В исполнении «а-la UAZ» она замечательно смещает заднюю ось машины не то что в поворотах, но даже при обычных перестроениях, заставляя водителя постоянно ждать от авто какой-нибудь подлянки, особенно на скорости.

Особую пикантность процессу управления самозванным «газелеубийцей» придает его рулевое управление. Возле «нулевого» положения баранку можно спокойно вращать градусов на 5—7 в любую сторону на любой скорости — машина при этом будет невозмутимо ехать прямо. Но как только превысишь этот «уровень толерантности», «Профи», словно очнувшись, вдруг резко бросается поворачивать — гораздо интенсивнее, чем ожидаешь в подобной ситуации. Пару раз этот вздорный характер руля грузовичка чуть не привел к аварии.

Фото avtovzglyad.ru

Со временем приноровиться к этому, без малейшего преувеличения безобразию, скорее всего, можно. Однако вашему корреспонденту за неделю ежедневной езды на этом полуторатоннике привыкнуть к его слишком поздним реакциям на действия шофера так и не удалось. Я даже почувствовал себя сапером, в руках которого оказалось самодельное взрывное устройство непонятной конструкции: жутковатенько, а деваться некуда — работа такая.

ВОТ ЭТО АППЕТИТ!

В заключение невозможно не поделиться обретенным знанием относительно топливной экономичности УАЗ «Профи», поскольку это одно из ключевых свойств коммерческого авто.Так вот, тому, кто написал в руководстве по эксплуатации машины про расход на уровне 12 л бензина на 100 км пробега при скорости 80 км/ч — большой привет!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Натурный эксперимент, проведенный нами на загородной трассе, показал: на 100 км в таком режиме незагруженная машина «жрет» на самом деле не менее 18 литров бензина. А в реальной эксплуатации, то есть в смешанном цикле, средний расход невозможно опустить ниже 25 литров топлива «на сотню», даже если не попадать в столичные пробки. Любопытно, сколько будет «лопать» автомобиль, нагруженный под завязку?

И кстати, о загрузке. Мы эксплуатировали «Профи» в тентованном бортовом варианте. Оказалось, что дуги тента крепятся не к полу кузова, а непосредственно к бортам. Поэтому при наличии тента откидывается только задний борт, а боковые — никак. То есть погрузка чего-либо существенно тяжелого или объемного в тентованный «Профи» возможна лишь сзади. А еще нас неприятно удивила откровенная хлипкость запорных механизмов бортов. Надолго ли их хватит при нормальной рабочей эксплуатации?

…Возможно, УАЗ «Профи» кому-то и подойдет. Например, в полноприводном варианте — для постоянной борьбы с раскисшими грунтовыми дорогами. Но в заднеприводной ипостаси — не знаю, не знаю. До «убийцы 'Газели» ему — как до Луны.

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18 декабря 2017
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