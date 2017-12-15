Volkswagen выкатил на финальные тесты новый кроссовер

В основу Volkswagen T-Cross легли идеи, заложенные в концептуальной модели T-Cross Breeze. Только в отличие от «донора», новинка получила полноценную крышу, пять дверей и защитный (читай — декоративный) пластиковый обвес. Автомобилю достались широкий спектр современных электронных ассистентов и исчерпывающий набор полезных опций. К тому же, интерьер можно будет персонализировать под индивидуальные запросы клиента.

По предварительным сведениям, силовая линейка включает в себя пару бензиновых моторов мощностью 110 и 150 сил, а также турбодизель — вероятно, объемом 1,6 литра. Коробки передач — шестискоростная «механика» и семиступенчатый «робот» DSG.

Назван уже и ориентировочный ценник — в Европе Volkswagen T-Cross, который навяжет конкуренцию Nissan Juke и Opel Mokka, будет продаваться — в зависимости от комплектации — от 17 000 до 28 000 евро. А вот поборется ли за покупателя переднеприводный кроссовер-купе с Renault Kaptur и Hyundai Creta в России, пока неясно. Решение о выводе своей новинки на наш рынок немцы еще не приняли.