Moscow Classic Grand Prix открывает очередной сезон

Напомним, что Moscow Classic проходит с 2013 года в три этапа, с 2017 года — в формате познавательно-развлекательного праздника для всей семьи. В рамках нынешнего фестиваля состоится 1-й этап открытого любительского лично-командного чемпионата по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix и 1-й этап Открытого Кубка ДОСААФ России по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

В новом сезоне стартовую решетку на первом этапе пополнят два первых спортивных универсала ГАЗ-24 в зачете «Волга 406»; а в зачете Touring Mondial (классические заднеприводные автомобили иностранного производства) — Porsche 911, Austin MINI, а также целый ряд гоночных BMW: от 316 до 325i. А всего в состязании примут участие 105 участников и 9 команд-участниц.

Кстати сказать, перед гонкой «Волг» в воскресенье зрителей ждет ретроспектива спортивного наследия Горьковского автозавода.