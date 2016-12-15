Ликвидирована еще одна вечная пробка на «большой бетонке»

— Раньше из-за высокой интенсивности движения поездов шлагбаум был закрыт до семи часов в день. С учетом среднесуточного трафика на данном участке трассы — свыше семи тысяч автомобилей ¬- это создавало серьезные проблемы для водителей, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» запуск нового путепровода начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Вячеслав Петушенко.

Напомним, что строительство архиважного для водителей объекта началось в конце 2013 года. Общая протяженность сооружения составляет 1,3 километра, расчетная скорость движения — 80 км/ч. Здесь установлено 18 мачт наружного освещения, вдоль проезжей части обустроено металлическое барьерное ограждение.

Строительство путепровода ведется в рамках тройственного соглашения по ликвидации пересечений в одном уровне автомобильных и железных дорог, заключенного между Федеральным дорожным агентством, Правительством Московской области и ОАО «РЖД». Всего программой предусмотрено возведение десяти путепроводов через ж/д пути на федеральных трассах Подмосковья.