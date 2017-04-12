Платный участок М11 от Москвы до Солнечногорска опять подорожает

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в «Северо-западной концессионной компании», эксплуатирующей платный отрезок скоростного «дублера» Ленинградского шоссе от МКАД до Солнечногорска, к открытию летнего сезона тариф на проезд по данному участку будет увеличен. Правда, пока речь идет лишь о подорожании проезда до международного аэропорта «Шереметьево» и обратно. Вместо нынешних 250 рублей в один конец, придется отдать уже не менее 280 рублей — нет бы привлекать дополнительную водительскую «аудиторию», снижая цены на тарифы, в компании решили расстаться с ней вообще.

Плевали дорожники-бизнесмены и на слова Президента РФ о необходимости удешевить платные трассы в стране, и на мнения водителей, высказывающих недовольство относительно прайсов на профильных форумах в интернете. Но как бы то ни было, сомневаться в том, что чуть позже подорожает и весь отрезок пути от столицы до Солнечногорска не стоит. Похоже, только сами работники магистрали ездить по нему и будут.