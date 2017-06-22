Кто, кроме ГИБДД может перекрывать движение на дороге

Фото: Вячеслав Василенко
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий сотрудникам Федеральной службы охраны ограничивать, а также полностью перекрывать движение на проезжей части. Причем не только автомобилям, но и пешеходам.
Мирон Горин

Иначе говоря, представители ФСО получили право перекрывать движение транспортным средствам на том или ином участке дороги во время проезда «объектов государственной охраны».

Кроме того, охранников наделили полномочиями останавливать даже пешеходов, которые могут помешать беспрепятственному проезду машин с высокопоставленными лицами на борту.

Правда, и в том, и другом случае помогать им будут придорожные полицейские, ибо только инспекторы ГИБДД умеют выполнять функции регулировщиков дорожного движения.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса
22 июня 2017
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