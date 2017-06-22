Тест-драйв Volkswagen Amarok TDI 4Motion: расфранченный вездеход

После того, как колонна «Амароков» пересекла Центральные, Южные и Среднезападные Штаты и добралась до канадской границы — особо догадливым стоит пояснить, что имеется в виду, конечно же, Трансазиатская экспедиция, прошедшая 14 000 км через шесть азиатских стран — сомневаться во внедорожных способностях немецких пикапов не приходится. Они победили и безводную пустыню Гоби, и крутые серпантины Алтайских гор, и обледенелые монгольские степи. И это — заметьте — на всесезонной резине.

Подобным же манером сложно оспаривать пригодность «Амарока» для грузовых перевозок. Платформа площадью 2,52 м2, на которую можно навалить нехилую гору стройматериалов или другого добра весом почти в тонну, позволяет с полным правом отнести автомобиль к коммерческому транспорту. Конечно, многоквартирный панельный дом с его помощью не возведешь, но небольшой коттедж теоретически построить можно. Или заготовить корма для небольшого фермерского хозяйства.