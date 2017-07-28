Кто на дороге страшнее: пьяные водители против «шашечников»

Эксперты проанализировали аварии с летальным исходом, произошедшие на территории США в период с 2005-го по 2014 годы, и выяснили, что по причине нарушений ПДД и в большей степени превышения скоростного режима, на местных дорогах погибло 112 580 человек. Примерно столько же погибших насчитывается в «пьяных» ДТП.

Напомним, что недавно своими нетрезво-агрессивными покатушками на целый мир прославилась парочка гламурных молодых украинок, показавших в прямом эфире Инстаграма собственную смерть. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водительница BMW сильно превысила скорость, и не справившись с управлением, угодила прямиком в столб. Да так, что двигатель иномарки отбросило на несколько метров от автомобиля, а у пассажирки в прямом смысле слова оторвало голову.