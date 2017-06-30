Полуобнаженные пьяные девицы погибли в ДТП в прямом эфире Инстаграм

Многочисленные пользователи Инстаграма в прямом эфире оказались свидетелями дорожного инцидента, унесшего жизни сразу двух жительниц Харьковской области. Перед тем, как их автомобиль на огромной скорости врезался в столб, девицы приветствовали своих подписчиков радостными возгласами, без стеснения потягивая алкоголь и пританцовывая под музыку.
Изрядно подпитые охотницы за приключениями, в том числе и сама водительница, ехали за продолжением банкета в один из местных ночных клубов. Но не случилось!