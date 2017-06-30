Полуобнаженные пьяные девицы погибли в ДТП в прямом эфире Инстаграм

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Чудовищная авария произошла в украинском городке Изюм — едва ли не полностью раздетые подвыпившие девушки разбились на смерть, угодив на своей машине прямиком в столб. Но главной «изюминкой» этой трагедии стало то, что свой путь на тот свет девчонки транслировали в прямом эфире одной из социальных сетей.
Мирон Горин

Многочисленные пользователи Инстаграма в прямом эфире оказались свидетелями дорожного инцидента, унесшего жизни сразу двух жительниц Харьковской области. Перед тем, как их автомобиль на огромной скорости врезался в столб, девицы приветствовали своих подписчиков радостными возгласами, без стеснения потягивая алкоголь и пританцовывая под музыку.

Изрядно подпитые охотницы за приключениями, в том числе и сама водительница, ехали за продолжением банкета в один из местных ночных клубов. Но не случилось!

Судя по видеоролику, скорость машины сильно превышала допустимую. В один момент 24-летняя «рулевая» не справилась с управлением, и BMW влетел в мачту уличного освещения. Удар был такой силы, что двигатель иномарки отбросило на несколько метров от транспортного средства.

В итоге находившаяся за рулем девица и ее 16-летняя пассажирка, у которой, к слову сказать, в прямом смысле оторвало голову, скончались на месте. Что примечательно, девушки были сестрами — как бы прискорбно это ни было, но даже смерть не смогла разлучить их.

Стоит напомнить, что весной этого года в аналогичную ситуацию попала жительница Казани, которая, ведя прямую трансляцию в интернете, угодила в аварию с рейсовым автобусом. После столкновения девушка умерла, не приходя в сознание.

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30 июня 2017
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