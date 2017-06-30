Полуобнаженные пьяные девицы погибли в ДТП в прямом эфире Инстаграм

Судя по видеоролику, скорость машины сильно превышала допустимую. В один момент 24-летняя «рулевая» не справилась с управлением, и BMW влетел в мачту уличного освещения. Удар был такой силы, что двигатель иномарки отбросило на несколько метров от транспортного средства.

В итоге находившаяся за рулем девица и ее 16-летняя пассажирка, у которой, к слову сказать, в прямом смысле оторвало голову, скончались на месте. Что примечательно, девушки были сестрами — как бы прискорбно это ни было, но даже смерть не смогла разлучить их.

Стоит напомнить, что весной этого года в аналогичную ситуацию попала жительница Казани, которая, ведя прямую трансляцию в интернете, угодила в аварию с рейсовым автобусом. После столкновения девушка умерла, не приходя в сознание.