Модули ЭРА-ГЛОНАСС массово отказываются работать в автомобилях

Фото: АвтоВзгляд
Мало того, что из-за проблем с поставками оборудования, обязательного к установке на ввезенные из-за границы автомобили, площадки дальневосточной таможни переполнены машинами по самое не балуйся, так еще и сами модули ЭРА-ГЛОНАСС массово дают сбой.
Вячеслав Василенко

Спрашивается, зачем козе баян, если толку с него, как с козла молока? Многие владельцы приобретенных за бугром «бэушек» до сих пор не могут оформить свои автомобили, поскольку в них отсутствует система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. А без ее инсталляции с 1 января 2017 года эксплуатация транспортных средств в нашей стране запрещена.

То ответственные за установку модулей конторы не успевают или не хотят оснастить чудо-приборами вновь поступившие в Приморье машины, то этих самых приборов попросту не хватает. Но хуже всего то, что после монтажа пресловутых терминалов они отказываются работать. Да-да, именно так: нажимаете вы на клавишу SOS, а она никак не реагирует, будто ее забыли подключить. Или реагирует, но вместо центра помощи при экстренных ситуациях соединяет с пожарной частью, которая даже не может определить местонахождение автомобиля, чей водитель взывает о помощи.

Фото: НП ГЛОНАСС

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в «Ютьюб», где роликов, подтверждающих некорректную работу системы ЭРА-ГЛОНАСС или ее полную недееспособность, видимо-невидимо — не говоря уж о бесконечных жалобах многочисленных посетителей интернет-форумов.

Создается впечатление, что тех, кто приобрел за границей подержанную иномарку самым наглым образом просто «развели» на деньги. Как, впрочем, и тех, кто вдруг решил озаботиться собственной безопасностью и установить в старую машину пресловутый модуль. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, что за эту услугу придется выложить от 27 000 до 33 000 рублей.

Вот только зачем платить за неработающую кнопку SOS, если с вызовом спасателей к месту ДТП прекрасно справится обычный мобильный телефон? Но поди попробуй объяснить это нашим властям, обеспокоенным то ли аварийностью на дорогах, то ли тотальным контролем за передвижением автовладельцев и пополнением государственной кормушки.

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27 июля 2017
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