Модули ЭРА-ГЛОНАСС массово отказываются работать в автомобилях

Спрашивается, зачем козе баян, если толку с него, как с козла молока? Многие владельцы приобретенных за бугром «бэушек» до сих пор не могут оформить свои автомобили, поскольку в них отсутствует система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. А без ее инсталляции с 1 января 2017 года эксплуатация транспортных средств в нашей стране запрещена.

То ответственные за установку модулей конторы не успевают или не хотят оснастить чудо-приборами вновь поступившие в Приморье машины, то этих самых приборов попросту не хватает. Но хуже всего то, что после монтажа пресловутых терминалов они отказываются работать. Да-да, именно так: нажимаете вы на клавишу SOS, а она никак не реагирует, будто ее забыли подключить. Или реагирует, но вместо центра помощи при экстренных ситуациях соединяет с пожарной частью, которая даже не может определить местонахождение автомобиля, чей водитель взывает о помощи.