В Москве реанимируют убитые дороги

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в рамках работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» у жителей города есть возможность самим решать, какие участки требуют первоочередного ремонта. На интерактивной карте пока отмечено 167 участков, в описании которых москвичи не скупятся на нелестные выражения. По результатам голосования 124 из них получили «почетное» в кавычках право войти в «народный рейтинг». Этот перечень дорог, доставляющих немало неприятных моментов как автомобилистам, так и пешеходам, был ранее направлен активистами московского штаба ОНФ столичным властям. И они отреагировали на замечания жителей.

Так, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы сообщил «фронтовикам», что уже приведены в порядок 66 участков на дворовых территориях и 10 участков автомобильных дорог. В титульные списки на 2017—2018 годы включен ремонт дорог, вошедших в рейтинг по результатам народного голосования. Однако, помимо 10 дорог, набравших наибольшее количество голосов, власти посчитали необходимым включить в планы ремонта еще 21 участок, отмеченный на интерактивной карте ОНФ. Таким образом, к концу 2018 году более 30 дорог будут отремонтированы полностью.