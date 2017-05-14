Дорожная инспекция ОНФ доехала до Москвы

Фото ОНФ
Первые весенние месяцы по традиции проверяют дороги на прочность. Качество укладки асфальта и увеличение количества машин, часть из которых благополучно перезимовали в теплых боксах, приводят к тому, что горожанам все чаще приходится сталкиваться с колеями, трещинами и разрушением дорожного покрытия. От качества дорог зависит не только комфорт передвижения по городу, но в первую очередь — это безопасность.
Михаил Ростарчук

По данным Госавтоинспекции в апреле 2017 года только из-за дорожных дефектов в Москве произошло 206 ДТП — на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На 17% увеличилось количество пострадавших. Есть районы, в которых количество автомобильных аварий выросло в несколько раз. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в районах Косино-Ухтомский, Рязанский, Хорошево-Мневники, Выхино-Жулебино, Солнцево, Северное Чертаново. Здесь количество ДТП по сравнению с апрелем прошлого года выросло в 3−5 раз. И особенно неприятно, что согласно мониторингу дорог, проведенному ОНФ в Центральном федеральном округе, Москва не стала лидером. Лучшими на территории центральной России дороги оказались в Белгороде.

— На интерактивной «Карте убитых дорог» мы проводим народное голосование по составлению рейтинга дорог, которые нуждаются в ремонте в первоочередном порядке. Чем больше оценок наберет дорога, тем выше вероятность обратить внимание властей на проблему. Карта дает возможность каждому москвичу при помощи голосования сделать наш город более безопасным, — комментирует ситуацию эксперт ОНФ Москвы Дмитрий Миллер.

Фото ОНФ

При этом в народном рейтинге «Карты убитых дорог» Москвы появляются такие точки, которые, казалось, в столице России невозможно увидеть — здесь полностью отсутствует дорожное полотно. Как шутят горожане — асфальт сошел вместе со снегом. В апреле проверка дорог Южного административного округа показала, что отсутствует дорожное покрытие в районе Битцевского проезда в Северном Чертаново — внимание — около гаражного кооператива. Точно такая же проблема у жителей Дмитровского шоссе. На участке от дома 184 А до дома 188 асфальт полностью отсутствует. По сообщениям жителей, после дождя в этом месте образуется 100-метровая лужа глубиной до метра. Запасшись болотными сапогами, активисты ОНФ Москвы убедились — размеры бедствия не преувеличены. Рейд по оценке качества дорог в Новой Москве подтвердил сигнал жителей об аварийном состоянии Чечерского проезда — после дождя или снега дорога превращается в череду сплошные ям. В ходе рейда дорожной инспекции ОНФ было зафиксировано несколько провалов асфальта с острыми краями, что крайне опасно не только для ходовой части автомобиля, но и безопасности водителей и пассажиров.

Фото ОНФ

Московский штаб Народного фронта отметил, что дорожные службы начали оперативно реагировать на появление новых точек на интерактивной карте. Некоторые дорожные объекты были приведены в надлежащий вид сразу после нанесения на «Карту убитых дорог», еще до начала рейдов: в районах Арбат, Соколиная гора, Пресненский и Бутырский. А вообще за последний месяц на основе данных интерактивной «Карты убитых дорог» в Москве было сделано 50 запросов в органы исполнительной власти. Оперативно устранено 20 нарушений.

К концу года ОНФ подготовит рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Активисты московского штаба ОНФ надеются, что в этом рейтинге Москва все-таки займет достойное место.

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14 мая 2017
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