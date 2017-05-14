Дорожная инспекция ОНФ доехала до Москвы

По данным Госавтоинспекции в апреле 2017 года только из-за дорожных дефектов в Москве произошло 206 ДТП — на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На 17% увеличилось количество пострадавших. Есть районы, в которых количество автомобильных аварий выросло в несколько раз. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в районах Косино-Ухтомский, Рязанский, Хорошево-Мневники, Выхино-Жулебино, Солнцево, Северное Чертаново. Здесь количество ДТП по сравнению с апрелем прошлого года выросло в 3−5 раз. И особенно неприятно, что согласно мониторингу дорог, проведенному ОНФ в Центральном федеральном округе, Москва не стала лидером. Лучшими на территории центральной России дороги оказались в Белгороде.

— На интерактивной «Карте убитых дорог» мы проводим народное голосование по составлению рейтинга дорог, которые нуждаются в ремонте в первоочередном порядке. Чем больше оценок наберет дорога, тем выше вероятность обратить внимание властей на проблему. Карта дает возможность каждому москвичу при помощи голосования сделать наш город более безопасным, — комментирует ситуацию эксперт ОНФ Москвы Дмитрий Миллер.