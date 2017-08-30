Ураган «Харви» превратил в металлолом 500 000 автомобилей в США

Рекордный по силе за последние 12 лет шторм «Харви» пронесся по территории американского штата Техас и уничтожил около 500 000 автомобилей местных жителей. По данным Reuters, именно такое количество разбитых и утонувших машин уже ожидают отправки на переработку. Заметим, что в Техасе на душу населения приходится больше машин чем в среднем по США.