Ураган «Харви» превратил в металлолом 500 000 автомобилей в США

Шторм «Харви», прокатившийся по американскому штату Техас, принес с собой ураганный ветер и наводнение. Помимо прочего урона, бедствие привело в полную негодность сотни тысяч автомобилей.
Максим Строкер

Рекордный по силе за последние 12 лет шторм «Харви» пронесся по территории американского штата Техас и уничтожил около 500 000 автомобилей местных жителей. По данным Reuters, именно такое количество разбитых и утонувших машин уже ожидают отправки на переработку. Заметим, что в Техасе на душу населения приходится больше машин чем в среднем по США.

возмещение ущерба
30 августа 2017
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