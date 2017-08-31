Названы самые ухабистые города Подмосковья

«Дорожные службы области ведут активную работу по ликвидации тех выбоин, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям на автодорогах региона. Так, за лето на региональных дорогах отремонтировано около 190 тыс. ям, еще более 70 тыс. устранили на муниципальной сети. Наибольший объем работ зафиксирован в июне, когда дорожники ликвидировали более 130 000 ям, в июле отремонтировано 67 000 и в августе — 64 000 ям», — говорится в официальном релизе, распространенном от имени министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

В нем также сказано, что больше всего ям этим летом зафиксировано и ликвидировано в Красногорске — более 6 000. Второе и третье место, в своеобразном «ямочном рейтинге» занимают Егорьевский и Рузский городские округах с результатом в 5000 и 4000 заделанных выбоин соответственно.