Тест-драйв полноприводной Volvo S90: шведский стул

Шведская Volvo с нордической невозмутимостью продолжает прокладывать курс на полное отстранение водителя от управления машиной. Взамен удовольствию от езды владельцу S90 подсовывают комфорт, «гаджетоподобные» внутренности и засилье электронных ассистентов.
Алексей Батушенко

Ушли те времена, когда Volvo изо всех сил пыталась избавиться от имиджа машины для домохозяек и «овощей» по жизни. Наоборот, судя по Volvo S90 (да и по более ранней XC90), плавность и вальяжность передвижения «подняты на щит». Зато с дизайном у S90 все «очень ок». На мой вкус, она смотрится даже лучше чем «однопометница» V90. Единственное, что можно посоветовать дизайнерам Volvo — забыть о темных цветах для кузовов. Эта мысль посетила уже в самом начале теста, когда портал «АвтоВзгляд» получал машину в пресс-парке. Нам досталась «эска», окрашенная в темно-коричневый цвет. А рядом стояла точно такая же S90, но в ярко-синем «полестаровском» колере.

Бросилось в глаза насколько блекло, например, выглядят задние фонари на коричневой корме, и как здорово они же смотрятся на синем фоне. С фарами головного света, к счастью, ситуация не столь драматична: ее спасают стильные светодиодные «молоточки» в головной оптике. Так повелось, что бизнес-седаны во всем мире обязаны кутаться в темные цвета офисного дресс-кода. Но для S90 они противопоказаны. Она теряет, как минимум, половину своего внешнего шарма в черном, коричневом, темно сером и подобных им траурных красках. Светло-синий, светло серый, стальной «с голубой искрой», красный, может быть желтый или, на худой конец, белый — вот цвета, которые максимально проявят красоту этой модели.

Терять время на описание особенностей внешнего дизайна S90 не будем, на иллюстрациях все видно, несмотря даже на сомнительный коричневый цвет оказавшейся в наших руках машины. В салоне S90, как это теперь принято на всех Volvo, доминирует здоровенный «планшетник» центральной консоли. На этот дисплей «заведено» управление практически всеми сервисными функциями и опциями машины.

Крутящийся в стороны «клювик» пуска мотора возле джойстика АКП между передних кресел, да примостившаяся там же «крутилка» выбора режима (от «эко» до «спорта») работы подвески-трансмиссии-мотора — вот, фактически, и все более-менее «механические» элементы управления. «Гаджет-машина» практически полностью перевела общение с владельцем и пассажирами на «язык» тач-скрина. Даже регулировки в блоке климат-контроля задних пассажиров можно осуществить лишь с помощью тыкания пальцами в экранчик.

Коричневая «эска», за рулем которой довелось проездить больше недели, была оснащена 235-сильным турбодизелем и полноприводной трансмиссией с «автоматом». С точки зрения соотношения динамика/экономичность это, пожалуй, оптимальное сочетание. 8—9 литров горючего на 100 км. пробега в среднем. 7 паспортных секунд «до сотни» — для города больше и не нужно. Тем более, при такой подвеске и рулевом управлении — в поворотах Volvo S90 кренится как последняя Toyota Camry. И даже возможность настраивать ездовые характеристики машины (в том числе и жесткость амортизаторов) не в состоянии серьезно изменить ситуацию.

«Закручивание» настроек машины в «спорт» не приводит к изменениям в ее поведении, о которых можно было бы всерьез порассуждать. В «спорте» чуть бодрее начинает раскручиваться дизелек, а 8-ступенчатый «автомат» подольше держит передачи. Крены кузова в поворотах если и уменьшаются, то в пределах погрешности субъективного восприятия. Да и неохота как-то «зажигать» на этой машине. Volvo — далеко не BMW, на которой осознаешь, что разогнался до 150 км/ч (при «нештрафуемых» 80 км/ч) только при виде цифр на проекции показаний спидометра на лобовом стекле. У S90 тоже есть аналогичная «мулька», кстати.

Что по-настоящему приятно при любых режимах движения «шведа», так это отсутствие у двигателя турбо-провала при разгоне. Дизельная Volvo S90 прямо с холостых набирает скорость мощно и ровно. Благодарить за это следует систему PowerPulse. Она с помощью впуска сжатого воздуха мгновенно раскручивает турбину двигателя, предупреждая появление турбоямы.

Из электронных водительских ассистентов, которыми напичкана машина, показались по-настоящему востребованными, пожалуй, лишь умный круиз-контроль и система удержания машины в полосе. Да и то с оговорками. Если в повороте радар машины засечет перед собой, например, отбойник на обочине, «круиз» немедленно и резко сбросит скорость. Ведь перед ним — внезапно появившееся препятствие, о ужас! В какаой-то момент именно по этой причине в красивую «попу» нашей S90 лишь каким-то чудом не впечаталась «дерзкая и четкая» бетономешалка, пилотируемая лицом гастарбайтерской национальности.

А система удержания полосы, как правило четко отслеживающая разметку и автоматически подруливающая машину в ее границы, пару раз словно сама собой отключалась в процессе тестирования. Просто не видится иных причин, по которым машина в какой-то момент при отпущенном руле вдруг вываливается из полосы. Хотя до этого не позволяла себе такого.

Но в целом очень приятное впечатление от Volvo S90 не испортила даже фирменная вольвовская манера «отключения» противобуксовочной системы. Соответствующая «кнопка» имеется в меню на тач-скрине центральной консоли. Но по факту ESP в Volvo не отключается вообще. Благодаря этому, наша полноприводная(!) S90 не справилась с 30-градусным уклоном на абсолютно сухой и ровной грунтовке.

Из-за пыли, видите ли, колеса машины чуток буксанули и «отключеная» ESP немедленно задушила мотор. Вследствие чего S90 беспомощной коричневой грудой зависла посреди совершенно безобидного подъема. Пришлось осторожно скатываться назад и искать объездную дорогу к месту фото-сессии — без таких «непролазных гор». Хорошо, что в тот момент поблизости не оказалось свидетелей этого позора стоимостью от 3,1 млн. рублей…

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
14 августа 2017
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