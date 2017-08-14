Тест-драйв полноприводной Volvo S90: шведский стул

Ушли те времена, когда Volvo изо всех сил пыталась избавиться от имиджа машины для домохозяек и «овощей» по жизни. Наоборот, судя по Volvo S90 (да и по более ранней XC90), плавность и вальяжность передвижения «подняты на щит». Зато с дизайном у S90 все «очень ок». На мой вкус, она смотрится даже лучше чем «однопометница» V90. Единственное, что можно посоветовать дизайнерам Volvo — забыть о темных цветах для кузовов. Эта мысль посетила уже в самом начале теста, когда портал «АвтоВзгляд» получал машину в пресс-парке. Нам досталась «эска», окрашенная в темно-коричневый цвет. А рядом стояла точно такая же S90, но в ярко-синем «полестаровском» колере.

Бросилось в глаза насколько блекло, например, выглядят задние фонари на коричневой корме, и как здорово они же смотрятся на синем фоне. С фарами головного света, к счастью, ситуация не столь драматична: ее спасают стильные светодиодные «молоточки» в головной оптике. Так повелось, что бизнес-седаны во всем мире обязаны кутаться в темные цвета офисного дресс-кода. Но для S90 они противопоказаны. Она теряет, как минимум, половину своего внешнего шарма в черном, коричневом, темно сером и подобных им траурных красках. Светло-синий, светло серый, стальной «с голубой искрой», красный, может быть желтый или, на худой конец, белый — вот цвета, которые максимально проявят красоту этой модели.