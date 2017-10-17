Число ДТП из-за плохих дорог снизилось в два раза

Правда, и здесь не обошлось без большой политики. Заставить столичных дорожников ликвидировать ямы-ухабы помог патронируемый Президентом РФ Общероссийский народный фронт со своим проектом «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В итоге, констатирует ГИБДД Москвы, неудовлетворительное содержание дорог все реже становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Так, с января по сентябрь 2017 года число таких ДТП снизилось в два раза — со 160 до 83. По сравнению с сентябрем прошлого года — на 60% (с 206 до 83). В федеральном рейтинге проекта ОНФ Москва в этом году вошла в десятку городов с лучшими дорогами в России, заняв восьмую строчку, хотя еще два года была 26-й среди 110 городов страны.

– Особенность столицы в том, что на интерактивную карту приходят обращения, связанные не столько с ямами, сколько с вопросами безопасности дорожной сети, –комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Илья Свиридов. — На улице Нижегородской часто происходили ДТП с участием пешеходов, поскольку высокие отбойники ограничивают обзор водителям, и ему трудно рассмотреть человека, вышедшего на пешеходный переход. Жители просили сделать переход регулируемым, и на днях нам удалось добиться установки светофора у пешеходного перехода. На пересечении Пресненского Вала и переулков Столярного и Расторгуевского после ремонта не надо объезжать колодцы — дорога наконец-то стала ровной. Ямы и ухабы по дороге к Храму Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском сменило новое асфальтовое покрытие. Огромные выбоины во дворах на улице Куусинена больше не мешают проезду. По 69 адресам устранить дорожные «засады» помог ямочный ремонт…