Число ДТП из-за плохих дорог снизилось в два раза

Неизвестно, как долго столичные власти игнорировали отвратительное состояние «старых» дорог в Первопрестольной, увлекшись мегапроектами строительства новых развязок и эстакад, если бы не активные горожане. Их усилиями, как выяснил портал «АвтоВзгляд», было выявлено 174 участка улиц, требующих срочного ремонта. И 137 из них уже приведены в порядок.
Михаил Ростарчук

Правда, и здесь не обошлось без большой политики. Заставить столичных дорожников ликвидировать ямы-ухабы помог патронируемый Президентом РФ Общероссийский народный фронт со своим проектом «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В итоге, констатирует ГИБДД Москвы, неудовлетворительное содержание дорог все реже становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Так, с января по сентябрь 2017 года число таких ДТП снизилось в два раза — со 160 до 83. По сравнению с сентябрем прошлого года — на 60% (с 206 до 83). В федеральном рейтинге проекта ОНФ Москва в этом году вошла в десятку городов с лучшими дорогами в России, заняв восьмую строчку, хотя еще два года была 26-й среди 110 городов страны.

– Особенность столицы в том, что на интерактивную карту приходят обращения, связанные не столько с ямами, сколько с вопросами безопасности дорожной сети, –комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Илья Свиридов. — На улице Нижегородской часто происходили ДТП с участием пешеходов, поскольку высокие отбойники ограничивают обзор водителям, и ему трудно рассмотреть человека, вышедшего на пешеходный переход. Жители просили сделать переход регулируемым, и на днях нам удалось добиться установки светофора у пешеходного перехода. На пересечении Пресненского Вала и переулков Столярного и Расторгуевского после ремонта не надо объезжать колодцы — дорога наконец-то стала ровной. Ямы и ухабы по дороге к Храму Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском сменило новое асфальтовое покрытие. Огромные выбоины во дворах на улице Куусинена больше не мешают проезду. По 69 адресам устранить дорожные «засады» помог ямочный ремонт…

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ремонт, дорога
17 октября 2017
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