Можно ли самому превратить «сплошную» осевую разметку в «прерывистую»

Все началось с того, что в интернете появилось свежее видео из Самарской области, на котором запечатлено, как местный житель с помощью топора пытается превратить двойную сплошную осевую разметку на трассе то ли в прерывистую, то ли полностью удалить ее на участке в районе придорожного кафе. Ролик, выложенный неким Валерием Синегубом демонстрирует, что борец с разметкой постарался в меру сил подготовиться к самовольному изменению схемы движения на данном участке. Кроме топора, ставшего орудием его «труда», гражданин озаботился кепкой с козырьком и темными очками на лице. Видимо, чтобы не опознали.

Зачем он принялся за уничтожение сплошной линии разметки в этом месте, более-менее понятно: чтобы к кафе могли сворачивать машины, следующие в обоих направлениях. Видимо, кто-то из владельцев заведения решил таким образом побороться за клиента. На самом деле в уничтожении части разметки нет никакого особого «ноу-хау». Подобными делами порой занимаются, например, особо решительные автовладельцы из числа проживающих в каком-нибудь городском дворе. В какой-то момент кто-то из них решает, что хватит терпеть «идиотизм дорожников» из-за которого для въезда в родной двор приходится делать изрядный крюк до ближайшего разрешенного разворота. Либо с топором наперевес, либо с кистью и банкой черной краски такой гражданин выходит на дорогу и превращает «сплошную» в «прерывистую».