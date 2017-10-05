Можно ли самому превратить «сплошную» осевую разметку в «прерывистую»

cityreporter.ru
Появившееся в интернете видео, в котором некий гражданин деловито стесывает с асфальта автотрассы двойную сплошную линию разметки вновь напомнило, что человеку, вмешавшемуся в организацию дорожного движения практически ничего за это не будет.
Максим Строкер

Все началось с того, что в интернете появилось свежее видео из Самарской области, на котором запечатлено, как местный житель с помощью топора пытается превратить двойную сплошную осевую разметку на трассе то ли в прерывистую, то ли полностью удалить ее на участке в районе придорожного кафе. Ролик, выложенный неким Валерием Синегубом демонстрирует, что борец с разметкой постарался в меру сил подготовиться к самовольному изменению схемы движения на данном участке. Кроме топора, ставшего орудием его «труда», гражданин озаботился кепкой с козырьком и темными очками на лице. Видимо, чтобы не опознали.

Зачем он принялся за уничтожение сплошной линии разметки в этом месте, более-менее понятно: чтобы к кафе могли сворачивать машины, следующие в обоих направлениях. Видимо, кто-то из владельцев заведения решил таким образом побороться за клиента. На самом деле в уничтожении части разметки нет никакого особого «ноу-хау». Подобными делами порой занимаются, например, особо решительные автовладельцы из числа проживающих в каком-нибудь городском дворе. В какой-то момент кто-то из них решает, что хватит терпеть «идиотизм дорожников» из-за которого для въезда в родной двор приходится делать изрядный крюк до ближайшего разрешенного разворота. Либо с топором наперевес, либо с кистью и банкой черной краски такой гражданин выходит на дорогу и превращает «сплошную» в «прерывистую».

Юмор такой ситуации в том, что официально в этом месте разметка будет все равно считаться сплошной. И ее пересечение лишь даст полицейским возможность штрафовать поверившим в ее легитимность водителям за поворот через «сплошную» — идите потом доказываейте-обжалуйте, что сплошной разметки не видно в этом месте! Заметим, что и пешеходы порой чудят с разметкой по принципу «пусть этот мир прогнется под нас».

Особо инициативные-неравнодушные граждане не ждут, пока местные власти организуют им «зебру» в удобном месте. Такие просто берут и рисуют ее белой краской там, где вздумается. Пусть, мол, автомобилисты, «завидев зебру уступают пешеходам дорогу». На самом деле, этот благородный, на первый взгляд, поступок — самая настоящая «свинья» пешеходам. Они будут переходить дорогу по самовольно нарисованной «зебре», пребывая в полной уверенности в своих правах. Но этот переход официально не существует. Соответственно, когда людей начнут на нем сбивать, официально они будет считаться переходившими дорогу в неположенном месте.

За подобную самодеятельность в соответствии со статьей 12.33 КоАП РФ можно получить штраф в размере 5000−10 000 рублей. Вот только какой вменяемый полицейский станет ловить некого пешехода, который попортил разметку и ушел — всего лишь ради административного протокола…

штрафы, ПДД, КоАП, ДТП
5 октября 2017
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