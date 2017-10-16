Оставайся в своей колее: тест видеорегистратора PlayMe MIDI

Понятно, что при цене чуть меньше 5000 рублей (а в одной крупной торговой сети, специализирующейся на продаже различной электроники, его сегодня можно взять и за 4090 целковых), этот регистратор не производит вау-эффекта и при желании тут есть к чему придраться. Например, некоторые сомнения вызывает способ крепления прибора к «присоске», решенный конструкторами в виде шарового шарнира — не совсем понятно, не разболтается ли этот узел со временем. Есть вопросы и к ночной съемке в дождливую погоду.

Нет, номера впередиидущих машин, дорожные знаки и другая информация даже в ливень читаются легко, но их несколько «смазывают» «расплывающиеся» огни фонарей и стоп-сигналов соседей по потоку (хотя эта претензия адресована, скорее, к чистоте и форме лобового стекла, по-особому преломляющего световые лучи в непогоду при слабом освещении).

Тем не менее это, пожалуй, весь негатив, который вызывает новинка. К тому же нельзя забывать, что у более дешевых изделий, особенно от никому неизвестных брендов из Поднебесной, и перечисленные недостатки стократ круче, и остальные их способности и умения вызывают большие сомнения). В нашем же случае эти досадные мелочи с лихвой компенсируются остальными возможностями гаджета. Но обо всем по порядку.