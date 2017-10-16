Оставайся в своей колее: тест видеорегистратора PlayMe MIDI

А ведь на рынке сегодня присутствуют весьма бюджетные регистраторы, готовые почти на равных поспорить с очень дорогими аналогами более высокого класса. Один из них — видеорегистратор PlayMe MIDI, только-только появившийся на рынке.
Понятно, что при цене чуть меньше 5000 рублей (а в одной крупной торговой сети, специализирующейся на продаже различной электроники, его сегодня можно взять и за 4090 целковых), этот регистратор не производит вау-эффекта и при желании тут есть к чему придраться. Например, некоторые сомнения вызывает способ крепления прибора к «присоске», решенный конструкторами в виде шарового шарнира — не совсем понятно, не разболтается ли этот узел со временем. Есть вопросы и к ночной съемке в дождливую погоду.
Нет, номера впередиидущих машин, дорожные знаки и другая информация даже в ливень читаются легко, но их несколько «смазывают» «расплывающиеся» огни фонарей и стоп-сигналов соседей по потоку (хотя эта претензия адресована, скорее, к чистоте и форме лобового стекла, по-особому преломляющего световые лучи в непогоду при слабом освещении).
Тем не менее это, пожалуй, весь негатив, который вызывает новинка. К тому же нельзя забывать, что у более дешевых изделий, особенно от никому неизвестных брендов из Поднебесной, и перечисленные недостатки стократ круче, и остальные их способности и умения вызывают большие сомнения). В нашем же случае эти досадные мелочи с лихвой компенсируются остальными возможностями гаджета. Но обо всем по порядку.
Итак, качество съемки. В этой дисциплине PlayMe MIDI вообще — то есть ни в чем и ни разу — не уступает конкурентам из премиального сегмента. Мы не будем грузить читателя описанием и нюансами работы используемых в регистраторе матриц и процессоров, а скажем только, что качество записи тут — стопроцентное SuperHD с разрешением 2304 на 1296 пикселов, а объектив камеры вооружен шестью линзами (чем, кстати говоря, может похвастать далеко не каждое премиальное устройство, где, как правило, применено не более 5-и линз). И в купе с гарантированным обзором в 150 градусов все это дает просто выдающуюся «картинку». Причем выдающуюся настолько, что при первом знакомстве с гаджетом кажется, будто изображение сильно искривляется.
Но нет: и при просмотре на 2,7-дюймовом дисплее устройства, и на домашнем компьютере не замечаешь ни программных перетяжек, ни интерполяции. Последним приемом — «растягивание» картинки с низким разрешением до больших размеров — пользуются обычно производители низкосортного товара, откровенно вводя не очень сведущего потребителя в заблуждение.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Прозрение наступает, когда после ДТП пользователю не удается разглядеть многие детали случившегося, включая главное — номерные знаки других автомобилей. Они оказываются растянуты до полной абракадабры. В нашем же случае те же номерные знаки отлично читаются даже на дистанции до 20—25 метров — показатель очень высокий. При этом в объектив четко попадают пять-шесть полос движения. В темное время суток запись столь же четкая, если, как уже говорилось, не брать в расчет дождливую погоду. В этом случае, увы, очень детализированной съемки ждать не приходится.сходе со своей полосы движения.
Приятный нюанс — в PlayMe MIDI можно использовать карту памяти microSD с объем до 128 гигабайт, которого с лихвой хватит на пару недель традиционного перемещения по городским маршрутам или суточного пробега на дальняк. Кстати, в дальнем путешествии, когда усталость накатывает на водителя незаметно, очень пригодится ряд других функций гаджета.
- Фото avtovzglyad.ru
Они, подчеркнем еще раз, так же из арсенала дорогих премиальных аналогов. Это системы LDWS и FCWS. Не пугайтесь «страшных» аббревиатур, поскольку в первом случае речь идет всего лишь о способностях девайса следить и предупреждать водителя о «несанкционированном» — задремал, упаси Бог, или просто отвлекся на красивый пейзаж — уходе со своей полосы движения; а во втором — об опасно сокращенной дистанции до впередиидущего автомобиля. Эти умения наверняка высоко оценят автовладельцы, чьи машины не располагают такими опциями безопасности (а таких, увы, в нашей стране достаточно если учесть, что средний возраст автопарка составляет 12,5 лет).
Правда, тут наблюдается любопытный нюанс: если о сходе с полосы прибор предупреждает исправно, даже при плохо читаемой разметке, то о стремительном приближении кормы другого автомобиля — не всегда или уже в почти критический момент. Жаль, что корректной ручной настройке этот режим не поддается.
Ну и в заключение о так называемом форм-факторе модели и удобстве пользования.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Суперстильным, как и миниатюрным, PlayMe MIDI, конечно, не назовешь. Однако он весьма компактен и довольно элегантен, да к тому же качественно собран. Этот «квадратик», а не привычный для видеорегистраторов прямоугольник, выполненный из приемлемого с эстетической точки зрения пластика, быстро «потеряется» за салонным зеркалом заднего вида, ни коим образом не ограничивая обзорность.
Что касается настроек и выбора различных режимов, то, традиционно для компании PlayMe, они интуитивно понятны и просты для пользователя, не обременяющего себя изучением инструкций по применению. За все про все отвечают четыре удобных кнопочки, расположенные под дисплеем. Хотя по собственному опыту можем сказать, что воспользоваться ими придется только один раз. Да и то только для того, чтобы выбрать размер записываемых роликов, выставить текущие дату и время (любители максимальной информации могут прописать к штампу на видео еще и госномер своего авто), приглушить или усилить звук предупреждений.
…А подводя итог можно лишь в очередной раз подчеркнуть, что эта новая на нашем рынке модель очень выгодно для пользователя совмещает в себе бюджетный ценник со способностями дорогих видеорегистраторов.