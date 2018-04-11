Автодорога по Крымскому мосту готова на 80%

В целом же, подчеркивают строители, на сегодняшний момент заасфальтировано примерно 75% трассы Крымского моста, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80%. Что же касается арочного пролета, то здесь площадь асфальтирования относительно небольшая — около 4,5 тысяч квадратных метров. Напомним, что дорожное покрытие Крымского моста двухслойное общей толщиной 11 см. Правда, в случае с аркой до укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность пролета был нанесен слой гидроизоляции.
Кстати сказать, асфальтобетонная смесь для автодороги по Крымскому мосту готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях — исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долгий срок службы и водостойкость покрытия.
Верхний слой выполняется из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия.