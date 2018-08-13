На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик

За минувшее воскресенье по Крымскому мосту проехали 33 359 транспортных средств в оба направления, из них около 17 900 машин — в сторону полуострова. Это почти на тысячу больше предыдущего рекордного показателя, который был установлен неделю назад 5 августа, когда по мосту проследовало 32 406 автомобилей.

Август бьет рекорды по загруженности нового моста. С начала месяца среднесуточная интенсивность на нем превысила 29 000 транспортных средств, что на 17% больше среднесуточного трафика июля.

С тех пор, как 16 мая на Крымском мосту запустили движение, на нем «отметилось» 1 791 000 транспортных средств, из них более 950 000 проследовало в направлении полуострова.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» писал, почему Крымский мост за три месяца стал самой скандальной туристической достопримечательностью России…