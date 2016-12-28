Пьяный полицейский изнасиловал в «Мереседесе» молоденькую азиатку

Как сообщает пресс-служба управления патрульной милиции ГУВД Бишкека, молодая студентка познакомилась с насильником за пару часов до инцидента — мужчина, увидев скучающую на автобусной остановке девушку, предложил довезти ее до пункта назначения. Презентабельная внешность и дорогостоящая иномарка не вызвали у дамы подозрений.

Однако уже сев в машину она поняла, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но что-либо сделать было уже поздно. По словам потерпевшей, злоумышленник сначала начал грубить, а потом стал откровенно и грязно домогаться. Получив отпор, он свернул в ближайшую подворотню, и жестоко избил ее. После чего заставил снять одежду и изнасиловал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, задержанный помещен в изолятор временного содержания. Любопытно, но очевидцы, которыми являются подруги девушки, утверждают, что видели ее вместе с мужчиной в кафе, а на смартфоне подозреваемого правоохранители нашли несколько совместных селфи. Не лжесвидетельствует ли дамочка — выяснит следствие.