Грызуны массово портят электропроводку легковушек Toyota

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Владельцы машин марки Toyota подали в суд на компанию-автопроизводителя, требуя бесплатного ремонта своих транспортных средств, укомплектованных проводами с изоляцией из сои. Питательная электропроводка, как оказалось, полюбилась грызунам.

Максим Строкер

Один из крупнейших мировых автопроизводителей, японский концерн Toyota, оказался втянут в судебное разбирательство с владельцами машин марки, требующими компенсации за свои выведенные из строя авто. Дело в том, что компания, следуя моде на экологичность продукции, применила в своих машинах электропроводку с изоляцией на основе сои. Ради ее биоразлагаемых свойств. Но никто из японских инженеров не сообразил, что сою с удовольствием употребляют в пищу грызуны — крысы и мыши. Недавно стало известно об очередном случае, когда сразу у нескольких автовладельцев в США грызуны сожрали электропроводку — в Toyota Avalon и Toyota RAV4 выпуска 2015 года.

Подобные случаи фиксировались с машинами этого бренда и ранее. По крайней мере, в СМИ сообщения на эту тему проскаивают начиная еще с 2012 года. Однако в большинстве случаев расходы на ремонт погрызенных машин Toyota компенсировались страховыми компаниями. Но на этот раз автовладельцы обратились за компенсацией к самой Toyota и получили отказ. Под тем предлогом, что ущерб машинам был нанесен вследствие сторонних воздействий. Другими словами, японский автопроизводитель за действия американских крыс и мышей ответственности нести отказался. Пострадавших возмутило такое отрицание прямой связи между вкусом проводки и вниманием к ней со стороны грызунов. И они инициировали судебное разбирательство.

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Своей целью группа истцов ставит принудить Toyota признать, что именно применение в ее машинах «съедобной» проводки является приманкой для грызунов и, соответственно, причиной порчи авто от зубов мышей и крыс. Кроме того, инициаторы судебного дела хотят заставить японскую компанию объявить об отзыве всех ранее выпущенных машин с «соевой» проводкой и бесплатно заменить все уязвимые для зубастой живности элементы бортовой электросети. В случае проигрыша в этой судебной тяжбе Toyotа будет вынуждена отозвать миллионы машин только на рынке Северной Америки.

Что касается машин Toyotа на российском рынке, то нашим согражданам, насколько известно, до сих пор даже в голову не приходило, что крысы и мыши могут грызть провода в их японских машинах совсем не случайно, а из-за питательного вкуса. Не удивимся, если очередной российский владелец Toyota RAV4 2015 года выпуска, обнаружив сожранную грызунами проводку под капотом своего авто, не повезет его в автосервис устранять последствия за собственный счет, а обратится в суд с такими же требованиями, как и его заокеанские собраться по несчастью.

кроссоверы
29 декабря 2016
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