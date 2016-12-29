Грызуны массово портят электропроводку легковушек Toyota

Один из крупнейших мировых автопроизводителей, японский концерн Toyota, оказался втянут в судебное разбирательство с владельцами машин марки, требующими компенсации за свои выведенные из строя авто. Дело в том, что компания, следуя моде на экологичность продукции, применила в своих машинах электропроводку с изоляцией на основе сои. Ради ее биоразлагаемых свойств. Но никто из японских инженеров не сообразил, что сою с удовольствием употребляют в пищу грызуны — крысы и мыши. Недавно стало известно об очередном случае, когда сразу у нескольких автовладельцев в США грызуны сожрали электропроводку — в Toyota Avalon и Toyota RAV4 выпуска 2015 года.

Подобные случаи фиксировались с машинами этого бренда и ранее. По крайней мере, в СМИ сообщения на эту тему проскаивают начиная еще с 2012 года. Однако в большинстве случаев расходы на ремонт погрызенных машин Toyota компенсировались страховыми компаниями. Но на этот раз автовладельцы обратились за компенсацией к самой Toyota и получили отказ. Под тем предлогом, что ущерб машинам был нанесен вследствие сторонних воздействий. Другими словами, японский автопроизводитель за действия американских крыс и мышей ответственности нести отказался. Пострадавших возмутило такое отрицание прямой связи между вкусом проводки и вниманием к ней со стороны грызунов. И они инициировали судебное разбирательство.