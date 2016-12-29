Как ограничивается въезд автомобилей в европейские столицы

По сообщению РИА «Новости», власти Мадрида впервые пошли на ограничение въезда машин в центр города в качестве временной меры. Заместитель мэра испанской столицы Марта Игерас заявила, что с 06:00 до 21:00 четверга въезд в центр перекроют транспортным средствам с четными номерами. Запрет не распространится на автомобили с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, мотоциклы и мопеды. Парковка на улицах ликвидируется под корень — за исключением машин местных жителей, такси и «зеленых» ТС. Нарушителям грозит штраф в 90 евро. Если уровень загрязнения воздуха не изменится к пятнице, то в центр разрешат въезжать только с четными номерами.

Власти различных городов мира прибегают к разнообразным мерам по борьбе с загрязнением. Так, в столице Норвегии Осло, где на 600 тысяч жителей приходится 350 тысяч автомобилей, к 2019 году собираются полностью запретить движение частных машин по центральным районам. Гамбург хочет избавиться от личных автомобилей как класса к 2034-му. С 2020-го в Лондоне будет существенно повышена плата за въезд в центр для машин, особенно активно загрязняющих окружающую среду — в частности, для дизельных. К 2025 году автомобили с дизельными двигателями должны также исчезнуть с улиц Парижа, Афин, Мадрида и Мехико.