Открылась автомойка с голыми девушками

Надо заметить, что наблюдение за сексуальным моечным процессом — удовольствие совсем не из дешевых. Девушки в бикини с радостью почистят кузов и коврики вашей легковушки — но за гонорар, в десять раз превышающий стоимость обычной мойки. Да и попасть сюда не так уж просто, поскольку услуга предоставляется строго по предварительной записи. Фотографирование и видеосъемка запрещены.
Перенимая опыт западных коллег, белорусские бизнесмены открыли в Гомеле автомобильную мойку с полуобнаженными девушками-мойщицами. Надо ли говорить, что от клиентов отбоя нет? Причем постановкой шоу занимается профессиональная танцовщица стриптиза с многолетним опытом работы за рубежом.
Как уже было сказано, за хореографию привлекательных сотрудниц отвечает бывалая стриптизерша, которая последние годы, не покладая рук и ног, оттачивала мастерство в увеселительных заведениях Турции.
Что примечательно, в ближайшем будущем администрация мойки планирует организовать отдельный сервис для дамочек-водителей. Как нетрудно догадаться, отмывать их машины от грязи будут полуголые мужчины.
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