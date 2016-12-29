Открылась автомойка с голыми девушками

Как уже было сказано, за хореографию привлекательных сотрудниц отвечает бывалая стриптизерша, которая последние годы, не покладая рук и ног, оттачивала мастерство в увеселительных заведениях Турции.

Что примечательно, в ближайшем будущем администрация мойки планирует организовать отдельный сервис для дамочек-водителей. Как нетрудно догадаться, отмывать их машины от грязи будут полуголые мужчины.