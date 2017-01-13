«Гонщица на Gelandewagen» Мара Багдасарян получила срок

Мировой участок Савеловского районного суда назначил скандальной стритрейсерше Маре Багдасарян очередные 15 суток административного ареста. Оказывается, на днях она пропустила два дня обязательных работ, к которым ее ранее приговорили после неоплаты многочисленных штрафов за нарушение ПДД. 12 января она была взята под стражу в зале суда. Напомним, что декабре прошлого года Савеловский суд Москвы в ходе 12 заседаний рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. По ним она была оштрафована на общую сумму 183 000 рублей, а также провела 24 дня под административным арестом. Кроме того, ее приговорили к 595 часам обязательных работ.

Ранее Мара Багдасарян получила известность в СМИ благодаря участию в «гонках на Gelandewagen». В машине, помимо ее владельца, сына топ-менежера «Лукойл» Руслана Шамсуарова, находилась г-жа Багдасарян, Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов. Компания молодых людей устроила «догонялки» с машинами ДПС по ночной Москве, параллельно ведя видеотрансляцию происходящего в интернет. Впоследствии Мара Багдасарян опубликовала на своей страничке в соцсети сообщение, в котором обвиняла неких высокопоставленных офицеров МВД в вымогательстве у героев той «гонки» $ 500 000. Руководство МВД тогда пообещало всесторонне изучить обвинения стритрейсерши. И через некоторое время ее задержали сотрудники ГИБДД, арестовали, а затем начали неторопливо судить за неуплату каждого из десятков неоплаченных ею штрафов за нарушения ПДД.