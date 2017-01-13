По факту смерти пациента скорой помощи на Камчатке возбуждено уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По ее словам, установлены личности находившихся в легковом автомобиле, блокировавшем проезд медиков ночью 10 января во дворе дома на улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском. В ближайшее время они будут допрошены следователями. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, препятствовавших проезду автомобиля неотложки, также будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь смерти мужчины с произошедшим дорожным инцидентом и полнота и своевременность действий медицинского персонала, сообщает ТАСС.