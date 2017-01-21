Специалисты назвали лучшее детское автокресло

По мнению судей, детское кресло Recaro Zero.1 Elite в полной мере обеспечивает комфорт и безопасность маленьким пассажирам во время езды на автомобиле — не в последнюю очередь благодаря функции вращения сидушки на 360 градусов и эффективной боковой поддержке.

Дополнительное удобство и мобильность креслу обеспечивает съемная переноска, легко контактирующая с адаптерами для колясок. Отдельно специалисты отметили внешний вид модели. В итоге — в номинации Baby and Child Care она удостоилась высшей золотой награды.