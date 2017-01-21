Специалисты назвали лучшее детское автокресло

Впрочем, легендарный немецкий бренд свою награду получил ожидаемо. Ведь уже на протяжении многих лет компания, проектируя сиденья для раллийных машин и даже самолетов, остается несомненным лидером в своем сегменте.
На ежегодной авторитетной премии German Design Awards эксперты выбрали самое безопасное, эргономичное и эстетически привлекательное автомобильное кресло для перевозки детей. Абсолютным победителем стала модель Zero.1 Elite от Recaro.
По мнению судей, детское кресло Recaro Zero.1 Elite в полной мере обеспечивает комфорт и безопасность маленьким пассажирам во время езды на автомобиле — не в последнюю очередь благодаря функции вращения сидушки на 360 градусов и эффективной боковой поддержке.
Дополнительное удобство и мобильность креслу обеспечивает съемная переноска, легко контактирующая с адаптерами для колясок. Отдельно специалисты отметили внешний вид модели. В итоге — в номинации Baby and Child Care она удостоилась высшей золотой награды.
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