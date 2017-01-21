Специалисты назвали лучшее детское автокресло

Фото: Вячеслав Василенко
На ежегодной авторитетной премии German Design Awards эксперты выбрали самое безопасное, эргономичное и эстетически привлекательное автомобильное кресло для перевозки детей. Абсолютным победителем стала модель Zero.1 Elite от Recaro.

Мирон Горин

Впрочем, легендарный немецкий бренд свою награду получил ожидаемо. Ведь уже на протяжении многих лет компания, проектируя сиденья для раллийных машин и даже самолетов, остается несомненным лидером в своем сегменте.

По мнению судей, детское кресло Recaro Zero.1 Elite в полной мере обеспечивает комфорт и безопасность маленьким пассажирам во время езды на автомобиле — не в последнюю очередь благодаря функции вращения сидушки на 360 градусов и эффективной боковой поддержке.

Дополнительное удобство и мобильность креслу обеспечивает съемная переноска, легко контактирующая с адаптерами для колясок. Отдельно специалисты отметили внешний вид модели. В итоге — в номинации Baby and Child Care она удостоилась высшей золотой награды.

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21 января 2017
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