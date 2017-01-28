Стритрейсерша Мара Багдасарян опять попалась патрулю ГИБДД

Накануне вечером сотрудники полиции остановили автомобиль, принадлежащий Маре Багдасарян, на Университетском проспекте за нарушение ПДД. За рулем находился знакомый скандально известной стритрейсерши. Сама она в этот момент находилась на пассажирском сиденье. Парочка возвращалась из отдела полиции по охране МГУ, где с девушки снимали некие показания.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела о неоплате Марой Багдасарян штрафов за нарушения ПДД. И приговорил ее к 595 часам обязательных работ, а также 10 и на 14 суток административного ареста. Позже девушка получила еще 15 суток за прогул обязательных работ. На днях стало известно, что она оплатила 183 000 рублей задолженности по штрафам. Почти одновременно в суд поступили еще 32 новых административных дела о неуплате штрафов г-жой Багдасарян. Кроме того, прокуратура требует в суде лишить ее «прав» по медицинским показаниям.