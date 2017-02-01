Девять человек погибло в ДТП в Новой Москве

Пока известно о девяти погибших в аварии (сам пожар сотрудникам МЧС уже удалось ликвидировать). Еще трем ее участникам удалось выжить — они получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, виновник аварии — водитель иномарки, выехавший на встречную полосу движения.

Между тем, эксперты не увидели ничего странного в том, что изделие российского автопрома загорелось — машины этой марки горят часто. При этом представители марки всегда говорят о неправильной эксплуатации своих внедорожников, хотя частота возгораний явно говорит о неких конструктивных недоработках. Сейчас это пытается доказать в суде один из автовладельцев. Впрочем, и ряд моделей японской Toyota могут быть пожароопасны. По крайней мере, даже в России компания отзывала свои машины, опасаясь их возгорания.