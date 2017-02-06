В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Авария произошла около семи утра 6 февраля. Участок дороги, где произошла трагедия, был сильно заснежен — 28-летнему водителю легковушки не удалось предотвратить столкновение, и он врезался в автобус. Все находившиеся в автомобиле Opel погибли, а водитель вахтового автобуса, в салоне которого не было людей, не пострадал.
В Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. На втором километре трассы Энгельс-Ершов водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в автобус ПАЗ, сообщает Ren-tv.