В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Авария произошла около семи утра 6 февраля. Участок дороги, где произошла трагедия, был сильно заснежен — 28-летнему водителю легковушки не удалось предотвратить столкновение, и он врезался в автобус. Все находившиеся в автомобиле Opel погибли, а водитель вахтового автобуса, в салоне которого не было людей, не пострадал.