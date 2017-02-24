Девушка на «Мерседесе» задавила ребенка, протаранив стену поликлиники

В ходе проверки места происшествия и опроса виновницы ДТП, полицейские пришли к выводу, что находившаяся за рулем кроссовера Mercedes-Benz девушка попросту перепутала педали.

По словам очевидцев, автомобиль резко ускорился и угодил прямиком в стену зубного кабинета, где в тот момент находились люди. Ребенок, проходивший обследование у дантиста, от полученных травм умер на месте. Остальные пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести, все они госпитализированы.

Стоит добавить, что похожие ситуации нередко происходят и в России. Достаточно вспомнить резонансный случай, когда в мае прошлого года женщина-предприниматель из Нижнего Новгорода сбила сразу трех человек, заехав на своем кроссовере Porsche Cayenne прямо на ступени главного входа одного из торговых центров.

Судя по показаниям водительницы, инцидент произошел из-за того, что она перепутала педаль газа с тормозом. Только вот вряд ли подобные объяснения устроили двух пострадавших, отправленных в больницу, и родственников погибшей девушки-пешехода, которая скончалась, так и не дождавшись приезда медиков.