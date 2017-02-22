5 бесскомпромиссных внедорожников, как комплекс маленького пениса

Но не надейтесь, что в преддверии главного мужского праздника страны мы будем рассказывать о быстром заработке в интернете и анаболиках, раздувающих тело в целом и отдельные его части до неимоверных размеров. А вот о машинах, которые наверняка оценит по достоинству едва ли не каждый защитник отечества, поговорим с удовольствием.
ГОНОЧНЫЙ FORD F-150 RAPTOR
Как вам понравится здоровенный пикап, приспособленный для участия в гонках по бездорожью? Увидев эту бандуру, сосед по даче в истерике подожжет свой Renault Duster! Специальная версия 150-го, созданного на базе Raptor, покорит окружающих не только оригинальной раскраской, имитирующей брызги крови на кузове из алюминия и высокопрочной стали, но и новейшим 3,5-литровым двигателем EcoBoost, агрегатированным с шустрой десятиступенчатой трансмиссией с автоматически подключаемой раздаткой. Фирменная система полного привода Terrain Management обладает шестью режимами, адаптированными для различных эксплуатационных условий.
ЗВЕРИНЫЙ TOYOTA LAND SPEED CRUISER
А этот зверь настолько быстр, что камеры фиксации скорости просто не в состоянии успеть поймать его на прицел. Судите сами — под капотом японского внедорожника затаилась 5,7-литровая V-образная «восьмерка» с двумя турбонагнетателями размером с волейбольные мячи, развивающая бешеные 2000 «лошадей». Для улучшения аэродинамики специалисты не забыли занизить машине подвеску, окутать ее в оригинальный обвес и убрать боковые зеркала. Да и зачем они, если за обзор отвечают интегрированные в авто видеокамеры.
РУССКИЙ GEALENDAWAGEN
Зачем тратить миллионы на шестиколесный «Гелик», если у нас есть свой вариант, причем ничуть не хуже, а быть может даже и лучше немецкого внедорожника. Ведь у снегоболотохода «Шаман» целых восемь поворотных колес, и уж точно ему не страшны никакие off-road препятствия — не в последнюю очередь благодаря трансмиссии с четырьмя межколесными и одним межмостовым дифференциалами с принудительной блокировкой. В движение «здоровяк» приводится 3-литровым турбодизелем, работающим в связке с шестискоростной коробкой от ZF. Что примечательно, этот верзила умеет не только преодолевать бездорожье практически любой степени сложности, но еще и плавать. В помощь — гидравлический гребной винт.
MERCEDES-BENZ G63 AMG ОТ КАРЛСОНА
Впрочем, если у вас текут слюни только по «Гелендвагену», то он определенно должен быть с тюнинг-китом Carlsson. По крайней мере, специалисты ателье не только поколдовали над агрессивной внешностью шестиколесного монстра, но еще и сделали ему инъекцию адреналина, что позволило добавить уже к имеющимся 630 л.с. еще чуть больше сотни. Про особенности интерьера говорить не приходится и вовсе: тут все как в лучших домах Лондона, Парижа и Рублевки.
ГОРНЫЙ JEEP WRANGLER
Для отъявленных путешественников и экстремалов легендарный Wrangler в вариации Red Rock Responder подойдет в самый раз. На нем можно уехать так далеко, что не найдут ни жена, ни спасатели. Скажем спасибо гидравлическим опорам, завышенным колесным аркам, лебедке и 37-дюймовым колесам, обутым в уникальную резину, позволяющую машине передвигаться по любому грунту и камням, в том числе и скалистой местности. Помимо прочего, в арсенале внедорожника имеется огромная куча вспомогательных запчастей и рабочий инструмент, заботливо уложенный в специальных ящиках грузового отсека.