5 бесскомпромиссных внедорожников, как комплекс маленького пениса

РУССКИЙ GEALENDAWAGEN

Зачем тратить миллионы на шестиколесный «Гелик», если у нас есть свой вариант, причем ничуть не хуже, а быть может даже и лучше немецкого внедорожника. Ведь у снегоболотохода «Шаман» целых восемь поворотных колес, и уж точно ему не страшны никакие off-road препятствия — не в последнюю очередь благодаря трансмиссии с четырьмя межколесными и одним межмостовым дифференциалами с принудительной блокировкой. В движение «здоровяк» приводится 3-литровым турбодизелем, работающим в связке с шестискоростной коробкой от ZF. Что примечательно, этот верзила умеет не только преодолевать бездорожье практически любой степени сложности, но еще и плавать. В помощь — гидравлический гребной винт.