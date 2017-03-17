Систему каршеринга полюбили алкоголики и лихачи

Зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать «черный список» пьяниц и лихачей, пользующихся услугами столичных фирм, предлагающие автомобили в краткосрочную аренду — каршеринг. «К сожалению, некоторые пользователи сервиса каршеринг нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации на дорогах. Самые распространенные случаи — вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Наверное, некоторые из нарушителей считают, что штраф на одолженную машину их просто не найдет. Ведение списка нарушителей ПДД на арендованном авто закроет доступ к сервису недобросовестным автолюбителям и поможет частично решить эту проблему», — сообщил он агентству «Москва».

Предполагается, что человеку из этого списка арендовать машину более не удастся. Помимо этого, г-н Шибаев настаивает на необходимости обязать каршеринговые фирмы оснащать все свои машины алкозамками. «Может быть, это будет дорого, но, учитывая количество аварий с участием арендованных автомобилей, я думаю, что это будет выгодно и со временем окупится», — уверен депутат. Напомним, что сейчас в столичном регионе на рынке каршеринга работают такие компании как «Делимобиль», Anytime, YouDrive, BelkaCar и Car5.