Акция дальнобойщиков против «Платона» трассы не перекрыла

Дальнобойщики, недовольные системой «Платон», собирающей с владельцев 12-тонных машин плату за проезд по федеральным трассам, провели акции протеста по всей стране. Они не отличались многочисленностью, однако прошли во многих городах России: в новостных сообщениях на эту тему фигурировали Санкт-Петербург, Мурманск, Миасс, Нижний Новгород, Ульяновск, Самара, Саратов, Татарстан, Челябинск, Ярославль, Екатеринбург и других. Дальнобойщики митинговали, выстраивал свои машины вдоль федеральных дорог, пытались двигаться колоннами.

Власти традиционно без особого понимания отнеслись к этим водительским мероприятиям. В Питере задержали за езду без прав (?!) одного из организаторов акции Андрея Бажутина. В Миассе местного лидера протеста Николая Матвеева вызвали на допрос в городское управление МВД и пол-дня, пока не закончилась акция, допрашивали на предмет угона грузовиков. В общем, все стандартно. Однако уже сама подготовка к акции, как выяснилось, дала некоторые плоды. Перед ее началом стало известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение поднять тариф «Платона» в 15 апреля всего на 25%, а не на 100% как планировалось раньше — с 1,5 руб./км до 1,9 руб./км, а не до 3,06 руб./км.