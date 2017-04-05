Автор штрафов за отсутствие зимней резины сломал шею

52-летний представитель Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге. По сообщениям СМИ, сенатор подскользнулся в бане, упал и получив перелом основания черепа. Напомним, что он возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. С 2011 года был членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, а до последнего времени — от Ненецкого автономного округа. Его фамилия стала широко известна автомобилистам страны после того, как в он в 2013 году начал продвигать принятие закона о штрафах за езду на резине не по сезону.

На данный момент соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Согласно ему, за эксплуатацию машины летом на зимней резине, а зимой — на летней водителю должен грозить штраф в размере 2000 рублей. Законопроект не дает ответ на вопрос: как быть автовладельцу, который едет весной или осенью из Крыма на Кольский полуостров или в обратном направлении? Видимо, «переобуваться» где-то посреди дороги, поскольку на юге нашей страны в это время положено будет ездить на «лете», а на севере — уже на «зиме». В связи с трагической гибелью основного «толкача» спорной законодательной новеллы ее будущее становится туманным.