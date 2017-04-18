Многие водители Uber ездят пьяными за рулем

Так, власти Калифорнии намерены оштрафовать Uber Taxi более, чем на $ 1 000 000 — представители комиссии по регулированию общественных услуг считают, что компания не предприняла меры в отношении пьяных водителей, которые как ни в чем не бывало и дальше продолжают возить людей, подвергая их жизни и здоровье опасности.

Между тем, в «Убере» заявили, что проанализировав огромное количество обращений клиентов, компания расторгла соглашения аж с 574 водителями. Сейчас контролирующая организация занимается проверкой этих сведений. Данных о том, грешат ли пьянством за рулем шоферы российского подразделения фирмы, к счастью, пока нет.