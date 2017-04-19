Совет при Президенте РФ по правам человека заступился за дальнобойщиков

Так, рабочая группа по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения инициирует заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского из-за протестов дальнобойщиков. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Юргенс, который возглавляет эту рабочую группу.

Более того, эта рабочая группа даже составила официальное заявление, в котором коротко и четко описывает проблему. В нем, в частности, говорится, что «общее ухудшение состояния отрасли грузоперевозок является результатом недостаточно продуманных мер, осуществляемых Правительством и отраслевыми ведомствами. Представляется, что в условиях текущей экономической ситуации введение, а затем и повышение покилометровой платы за передвижение грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным трассам (в рамках системы „Платон“) является необоснованным обременением малого и среднего бизнеса в сфере грузоперевозок. Негативный эффект от данной меры усугубляется рядом других условий, затрудняющих нормальное развитие отрасли: проблемами, связанными с весогабаритным контролем перевозчиков, неадекватными штрафными санкциями, и иными негативными явлениями. Кризис сектора грузоперевозок оборачивается тяжелыми последствиями и для трудовых отношений, приводит к снижению доходов и социальной защищенности наемных работников».

При этом члены рабочей группы заявляют, что «введение платы с большегрузов в рамках системы „Платон“ и дальнейшее ее повышение является необоснованным обременением малого и среднего бизнеса в сфере грузоперевозок».