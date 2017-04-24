Накануне «первых» майских праздников водителей ждут большие проблемы

Напомним, что теперь в своих прогнозах г-жа Вэй использует пятибалльную шкалу оценок. «Пять», как и в школе, наивысший балл. «Единица» означает, что лучше не пытать счастья в этом вопросе.

24 апреля, понедельник — «опять двойка»: вот девиз дня сегодняшнего. Во всем, кроме продажи, жмите на тормоза. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажи — «5».

25 апреля, вторник — день гармоничный и спокойный. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупки — «2»; продажи — «5».

26 апреля, среда — день столкновений, люди настроены не слишком дружелюбно друг к другу, поэтому чем меньше общения и взаимодействия, тем «целее» вы будете. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки — «2»; продажи — «4».

27 апреля, четверг — возможно вам может захотеться свернуть горы, однако делать этого не стоит. В этот день лучше планировать, чем приступать к активным действиям. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки -- «3»; продажи — «4».

28 апреля, пятница — сегодня можно заручиться поддержкой вышестоящих, используйте это в своих интересах. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупки — «2»; продажи — «4».

29 апреля, суббота — сегодня вы можете столкнуться с неадекватным поведением других водителей. Сами также будьте осмотрительными. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупки — «3»; продажи — «5».

30 апреля, воскресенье — сегодня самый проблематичный день недели: отличный повод остаться дома и как можно меньше перемещаться. Внимание водителей — «1»; аварийность — «1»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки — «2»; продажи — «3».