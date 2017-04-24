Накануне «первых» майских праздников водителей ждут большие проблемы

Энергетика текущей недели довольно сложная. Так, например, здесь нет ни одного дня, благоприятствующего покупкам. Вы также сможете отметить, что даже самые простейшие действия требуют от вас усилий.
Жанна Вэй

Напомним, что теперь в своих прогнозах г-жа Вэй использует пятибалльную шкалу оценок. «Пять», как и в школе, наивысший балл. «Единица» означает, что лучше не пытать счастья в этом вопросе.

24 апреля, понедельник — «опять двойка»: вот девиз дня сегодняшнего. Во всем, кроме продажи, жмите на тормоза. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажи — «5».

25 апреля, вторник — день гармоничный и спокойный. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупки — «2»; продажи — «5».

26 апреля, среда — день столкновений, люди настроены не слишком дружелюбно друг к другу, поэтому чем меньше общения и взаимодействия, тем «целее» вы будете. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки — «2»; продажи — «4».

27 апреля, четверг — возможно вам может захотеться свернуть горы, однако делать этого не стоит. В этот день лучше планировать, чем приступать к активным действиям. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки -- «3»; продажи — «4».

28 апреля, пятница — сегодня можно заручиться поддержкой вышестоящих, используйте это в своих интересах. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупки — «2»; продажи — «4».

29 апреля, суббота — сегодня вы можете столкнуться с неадекватным поведением других водителей. Сами также будьте осмотрительными. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупки — «3»; продажи — «5».

30 апреля, воскресенье — сегодня самый проблематичный день недели: отличный повод остаться дома и как можно меньше перемещаться. Внимание водителей — «1»; аварийность — «1»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупки — «2»; продажи — «3».

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24 апреля 2017
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