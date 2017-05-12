Эвакуаторщики АМПП успешно спасают город от террористической угрозы

С улиц Москвы с 29 апреля по 11 мая на специализированные стоянки ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) зелеными эвакуаторами было перемещено 270 автомобилей с отсутствующими государственных регистрационных знаков. Это происходит согласно принятому недавно специальному принятому недавно антитеррористической комиссией города Москвы регламенту. Главным признаком, по которому теперь в столице безошибочно вычисляют машины террористов, положено считать отсутствующий госномер. Новейшая технология массового выявления террористических угроз работает в радиусе 400 метров от мест массового скопления людей — остановок общественного транспорта, станций метро, парков и скверов. Террористические автомобили без номеров эвакуаторщики АМПП, самостоятельно, без привлечения специалистов-взрывотехников, бесстрашно отвозят на охраняемые штрафстоянки, где их должны проверять сотрудники полиции.