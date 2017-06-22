В России существенно вырастут штрафы за некачественное топливо

Как сообщается на официальном сайте правительства, законопроект подразумевает ужесточение наказания для компаний, нарушающих требования технического регламента Таможенного союза ко всем видам топлива. Так, по новым правилам такие фирмы будут штрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, в случае обнаружения несоответствия характеристик топлива установленным нормам, компании накажут административным штрафом в размере 1% от годовой выручки (но не менее 500 000 рублей).

Если же организация попадется на каком-либо правонарушении повторно, ей придется заплатить уже как минимум 2 млн. рублей или приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. Более того, и в том, и другом случае у компании могут даже конфисковать предмет правонарушения — то есть само топливо.