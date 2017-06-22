Как мошенники под видом ГИБДД «разводят» водителей на деньги

Примечательно — письмо приходит на официальном электронном бланке портала госуслуг с пометкой об отсутствии каких-либо вирусов в данном сообщении. Поэтому во избежание как самого «развода» на оплату штрафа, так и потери имеющихся денежных средств на счете в целом следует проверить наличие неоплаченных «писем счастья» на сайте ГИБДД или, на худой конец, в электронной базе налогов и штрафов, предоставляемой банковскими учреждениями.

К тому же, настоятельно не рекомендуем открывать сомнительные ссылки, и уж тем более, не удостоверившись в безопасности ресурса, указывать номер и пароль кредитной карты.

Как сообщил глава Group-IB Илья Сачков, хакеры регулярно пытаются взломать портал госуслуг: «За последний год наша система зафиксировала более 1000 скомпрометированных учетных записей, мы прогнозируем увеличение количества атак на пользователей этого ресурса».