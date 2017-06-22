Как мошенники под видом ГИБДД «разводят» водителей на деньги

Информацию об активной фишинговой атаке агентству Rambler News Service официально подтвердила пресс-служба Group-IB — отдела, специализирующегося на предотвращении преступлений в виртуальном пространстве.
В письмах, адресованных мнимым нарушителям, есть сноска на «пользовательское соглашение с условиями сервиса». Если получатель ставит галочку о согласии на предоставление услуг, и открывает из прикрепленного файла активную ссылку, то автоматически попадает в зону риска. Воспользовавшись рассекреченными данными банковских реквизитов, которые пользователь указывает при оплате штрафа через интернет, фишинговый домен получает полный доступ к его личному счету. Что происходит дальше, полагаем, рассказывать не стоит?