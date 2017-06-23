На московскую штрафстоянку доставили миллионный автомобиль

1 млн. автомобилей отвезли на штрафстоянки за почти три года работы зеленые эвакуаторы АМПП. Об этом стало известно со слов гендиректора учреждения Александра Гривняка. «Наши эвакуаторы ежедневно выезжают в город по заявкам МАДИ и ГИБДД и увозят нарушителей на стоянки. Это очень важная работа, которая ежедневно помогает городу справляться с транспортными проблемами и поддерживать безопасность. За три года перемещено миллион автомобилей, нарушивших правила дорожного движения», — сообщил в этой связи он. «Юбилейным» эвакуированным транспортным средством стал Volvo S80.

Водитель оставил его 23 июля на месте для парковки автомобилей инвалидов на улице Лескова в Северо-Восточном административном округе. Хозяину машины теперь придется выручать свою собственность со спецстоянки на Южнопортовой улице. В АМПП утверждают, что машины утаскивают на штрафстоянки исключительно по решению инспекторов ГИБДД либо МАДИ за остановку и стоянку в зоне пешеходных переходов, на трамвайных путях, ж/д переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и вообще везде, где кто-то когда-то придумал установить знаки запрета стоянки или остановки.