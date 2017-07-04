Пьяный водитель врезался в палубу парома

Как стало известно из сообщения пресс-службы канадской конной полиции, 25-летний канадец Чейз Кэмпбелл подъехал на внедорожнике Chevrolet Blazer к порту Лэнгдейл, расположенном в канадской провинции Британская Колумбия. Он протаранил запертые ворота и устремился к закрытому на ночь терминалу компании BC Ferries. Разогнав огромный внедорожник по верхней погрузочной площадке и снеся по пути несколько заградительных барьеров, неадекватный водитель попытался попасть на пришвартованный паром «Королева Сарри».

Он перелетел с приподнятой рампы на верхнюю палубу корабля, разбив при этом свою машину. Невероятно, но мужчина не пострадал — он выбрался из развороченного внедорожника, преспокойно сошел с парома и попытался поочередно украсть два автомобиля, принадлежавших персоналу компании и припаркованных на автостоянке терминала.

Канадская полиция оперативно прибыла на место и арестовала Кэмпбелла. Ему были предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, опасное вождение, взлом и несанкционированное проникновение, нападение на полицейского, причинение убытков на сумму свыше 5000 долларов и управление транспортным средством во время действия запрета на вождение.