Движение в Москве 5, 7 и 8 июля будет ограничено

В среду 5 июля с 21:00 до 08:00 четверга 6 июля будет ограничен проезд по правой части Ленинградского проспекта по направлению в область на участке от станции метро «Динамо» до Ленинградского проспекта, дом 46 — в связи со съемками кинокартины «Тренер».

В среду же с 20:00 до 21:00 и с 22:30 до 23:30 будет ограничено движение по проезду Березовой рощи на участке от улицы Авиаконструктора Микояна до 4-го Ходынского проезда, а также на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы — из-за проведения фестиваля «Park Live».

В пятницу 7 июля с 10:00 до 14:00 не проехать по Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий. В тот же день с 18:00 до 22:00 перестанут пускать автотранспорт по улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади и площади Васильевский спуск — в связи с торжественным стартом международного ралли «Шелковый путь».

В субботу 8 июля надо готовиться к тому, что с 9:00 до 22:00 не проехать от улицы Каспийская до Новоцарицынского шоссе — там запланировано празднование Дня семьи, любви и верности на территории музея-заповедника «Царицыно».

Из-за выставки ретро автомобилей 9 июля в воскресенье с 00:01 до 07:00 будет закрыта Фрунзенская набережная. Ночной велопарад с 21:45 помешает движению по той же Фрунзенской набережной, Хамовническому Валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным, Новому Арбату, Знаменке, Волхонке, Соймоновскому проезду, Пречистенской набережной. Снимать ограничения будут по мере прохождения велоколонны.