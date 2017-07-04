Правительство разрешило экономить на безопасности детей в машине

Так сложилось, что ПДД в России «по лету считают». В прошлом году правительство именно летом ввело в Правила понятие «опасное вождение», а в этом решило изменить условия перевозки детей в машине. До последнего времени они требовали возить детей младше 12 лет исключительно на детском кресле или с применением «иных устройств» типа «адаптер», — треугольная накладка на ремень безопасности, которая отводит лямку от шеи ребенка к грудной клетке. Поправки в ПДД делают любые удерживающие штуковины кроме нормальных детских кресел однозначно незаконными. Кроме того, теперь детей старше 7 лет можно возить вообще без специального автокресла. Но только на задних сиденьях и пристегнутыми штатным ремнем безопасности.

Если же хочешь посадить чадо, не достигшее 12 лет, рядом с водителем — будь добр упаковать его в детское кресло соответствующего размера. Также новая редакция ПДД прямо запрещает перевозить ребенка младше 12 лет на мотоцикле и оставлять не достигшего 7-летнего возраста пассажира в машине без присмотра взрослого. Что касается требований к перевозке детей, то наказывать водителей-нарушителей будут теперь как и раньше — штрафом в размере 3000 рублей. А наказания для оставившего малолетнего в машине в КоАП, фактически, не предусмотрено. С этим пунктом, видимо, ситуация будет развиваться по тому же сценарию, что и с «опасным вождением». В ПДД такое понятие появилось в июне прошлого года, а штраф за него в КоАП депутаты и правительство до сих пор внести не могут.