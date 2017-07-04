Правительство разрешило экономить на безопасности детей в машине

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Новая редакция ПДД разрешает перевозить в машине детей старше 7 лет без кресел и прочих удерживающих устройств — их теперь достаточно пристегивать штатными ремнями безопасности.
Алексей Батушенко

Так сложилось, что ПДД в России «по лету считают». В прошлом году правительство именно летом ввело в Правила понятие «опасное вождение», а в этом решило изменить условия перевозки детей в машине. До последнего времени они требовали возить детей младше 12 лет исключительно на детском кресле или с применением «иных устройств» типа «адаптер», — треугольная накладка на ремень безопасности, которая отводит лямку от шеи ребенка к грудной клетке. Поправки в ПДД делают любые удерживающие штуковины кроме нормальных детских кресел однозначно незаконными. Кроме того, теперь детей старше 7 лет можно возить вообще без специального автокресла. Но только на задних сиденьях и пристегнутыми штатным ремнем безопасности.

Если же хочешь посадить чадо, не достигшее 12 лет, рядом с водителем — будь добр упаковать его в детское кресло соответствующего размера. Также новая редакция ПДД прямо запрещает перевозить ребенка младше 12 лет на мотоцикле и оставлять не достигшего 7-летнего возраста пассажира в машине без присмотра взрослого. Что касается требований к перевозке детей, то наказывать водителей-нарушителей будут теперь как и раньше — штрафом в размере 3000 рублей. А наказания для оставившего малолетнего в машине в КоАП, фактически, не предусмотрено. С этим пунктом, видимо, ситуация будет развиваться по тому же сценарию, что и с «опасным вождением». В ПДД такое понятие появилось в июне прошлого года, а штраф за него в КоАП депутаты и правительство до сих пор внести не могут.

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Антон Кабаев из адвокатского бюро «Штум, Кабаев и партнеры» считает, что правительство своими поправками в ПДД одновременно и улучшило, и ухудшило ситуацию с безопасностью детей в машине.

— Однозначно хорошо, что отныне названы однозначно нелегитимными всякие «суррогаты» детских удерживающих устройств типа адаптеров. Эти штуковины были полезны лишь с точки зрения экономии средств родителя, поскольку стоят в дешево, порядка 1000 рублей. Ведь при аварии, когда удар направлен не строго вдоль оси авто, ребенок гарантированно выскальзывает из адаптера со всеми вытекающими печальными последствиями. Главный же минус в новелле в ПДД касается возможности использовать для фиксации детей 7—11 лет на заднем сиденье одни лишь штатные ремни. Уверен, этим будут с удовольствием пользоваться множество родителей. Хотя на самом деле это очень опасно.

Дело в том, что общепринятые стандарты безопасности требуют от автопроизводителя предусматривать защиту для пассажира и водителя, имеющих рост не менее 150 см. Исходя из этого, в частности, рассчитываются параметры параметры автомобильных кресел и кинематика ремней безопасности. Ка мы все знаем, подавляющее большинство детей 7—8−9-летнего возраста не обладают ростом в 150 см. Это означает, что в случае аварии они будут защищены еще хуже, чем при использовании пресловутых «адаптеров». Слишком высоко, где-то в районе шеи располагающийся ремень безопасности станет дополнительным источником смертельных травм в случае ДТП, — пояснил юрист порталу «АвтоВзгляд».

штрафы, суд, ПДД, КоАП, автокресло
4 июля 2017
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